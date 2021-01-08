Бузова вышла замуж

08.01.2021, 20:20, Новости дня

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Телеведущая Ольга Бузова вышла замуж за блогера Давида Манукяна. Кадры с церемонии, которая прошла на Мальдивах, опубликованы в Сети.

На торжестве присутствовали только сами молодожены. Для Бузовой и Манукяна на берегу океана установили шатер. Звезды произнесли клятвы и расписались под традиционный для РФ марш Мендельсона. После этого они поцеловались, информирует «Рен-ТВ».

Для торжества Бузова выбрала длинное платье с бахромой, а на женихе была белая рубашка и бежевые брюки. Сообщается, что пара провела на Мальдивах уже около недели, а днем ранее они отметили знаменательную дату – 17 месяцев с начала отношений.

Свадьбу на Мальдивах часто называют «символической», поскольку юридической силы в РФ она не имеет.

Ольга и Давид рассказали, что состоят в отношениях, еще в конце 2019 года: Бузова объявила о своем романе с Давидом Манукяном в эфире телешоу. До этого певица долгое время была одна после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, развод с которым был оформлен в 2016 году.