Врач дал советы переболевшим COVID-19 дома

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08.01.2021, 20:20, Новости дня
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Врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, нужно перестроить режим дня и работы.

«Прежде всего, нужно употреблять достаточное количество антиоксидантов. Они есть в пище и напитках, например, в цитрусовых, в зеленом чае. Сейчас очень хорошо развита индустрия БАДов, содержащих антиоксиданты, есть полипренолы – новое направление в регенерации на клеточном уровне, астаксантины, также есть отечественные препараты, как «Омега-3», «Омега-6». Все это помогает восстановить баланс про- и противовоспалительных веществ в организме, убрать избыточную воспалительную реакцию», – сказал Болибок в комментарии «Вечерней Москве».

В ответ на вопрос о режиме дня специалист отметил, что все зависит от самочувствия. «Если работа не требует особых физических нагрузок, то вполне можно на полный рабочий день выходить», – сказал Болибок.

Он пояснил, что системная воспалительная реакция, происходящая при COVID-19, характеризуется тем, что в организме идет много окислительных процессов. В них участвует кислород. Если сразу после выздоровления нагружать себя физическими нагрузками, то таким образом мы расходуем большой объем кислорода, который нужен для работы мышц и сердечно-сосудистой системы. «Усиливая физическую нагрузку, мы насыщаем организм кислородом. Сильная нагрузка может затронуть нервную систему и усилить остаточные воспалительные процессы. Все должно быть соразмерно самочувствию. Умственную и физическую нагрузку следует увеличивать постепенно», – посоветовал врач.

Антитела, по его словам, действуют достаточно долго, а потому переболевший пациент не заразится от больного тут же. Наличие иммунитета, однако, не исключает возможности нового заражения. При этом новое заражение не означает заболевание, сказал врач. Обладающий иммунитетом организм борется и «убивает» вновь попавший коронавирус очень быстро, отметил он.

Между тем в декабре по поручению президента Владимира Путина началась масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами РФ в 2021 году победит COVID.



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