В Неаполе прогремел взрыв возле “коронавирусной” больницы: в огромную воронку провалились машины

08.01.2021, 20:10, Новости дня

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В итальянском городе Неаполь возле больницы Ospedale del Mare, где лечатся пациенты с COVID-19, утром 8 января прогремел взрыв.

На автомобильной парковке рядом с учреждением образовалась огромная воронка, сообщает итальянское издание The Local.

Из-за взрыва на парковке рядом с госпиталем, оставшемся без электричества и воды, образовалась воронка, в которую провалились несколько авто. Больных и персонал больницы пришлось эвакуировать. Позже в больнице были подключены аварийные генераторы.

Сообщается, что пострадавших нет, но спасатели работают на месте, “чтобы исключить присутствие людей”.

#Napoli, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nel parcheggio dell’Ospedale del Mare per escludere la presenza di persone coinvolte nella #voragine che si è aperta stamattina intorno alle 7. Sul posto i nuclei cinofili * #8gennaio 9:30 * pic.twitter.com/ybfpwJKfAU

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 8, 2021

Площадь воронки по разным данным составляет от 500 до двух тысяч квадратных метров.

Версию, что взрыв был устроен намеренно, спасатели быстро исключили, пишет The Local. Взрыв произошел не не на поверхности, а под землей – там, где проложены газовые и кислородные трубы. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на результаты предварительного расследования, причиной провала почвы стали подземные воды.