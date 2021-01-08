Мнение: Анима и Анимус – 1

08.01.2021, 20:08, Разное

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Давно собираюсь про Аниму и Анимуса написать, но тучи сгущаются.

Многие люди сейчас борются за то, чтобы иметь ту гендерную идентичность, какая в голову взбредет: сегодня женщина, завтра мужчина, послезавтра опять женщина, и чтобы окружающие непременно подстраивались и видели человека тем, кем он себя вобразил.

А Анима и Анимус – это совсем наоборот. Это очень жесткая идентификация, максимально объективная, а объективная – это значит: как тебя видят со стороны.

Вся система 12 типов имиджа построена на том, чтобы увидеть свои черты объективно, непредвзято, сопоставить их с одним из 12 типов и дальше строить свой имидж, очень четко держась в границах этого типа. Для идеального имиджа мелочей нет. Чем меньше мелочей за границы вылезает, тем сильней обаяние.

Остальная часть обаяния зависит от того, насколько вы держитесь в границах в общении, в поведении, а это значит – соответствуете рамкам и правилам. И если вы при этом зажаты, напряжены, неуверенны, значит вам очень трудно держать себя в границах, приходится удерживать решето и одергивать лишние импульсы. Это значит границы у вас плохие, вам в них некомфортно, вы их плохо чувствуете и защитную силу их плохо осознаете. Люди с хорошими границами держатся в рамках и правилах расслабленно и свободно, у них нет ни малейшего импульса за эти границы вылезать, нет решета и сита, им нечего сдерживать. Как нет желания показывать голую задницу или волосатый живот, расстегнув удобный и красивый костюм в публичном месте. А вот если костюм неудобен, душен, тесен, трещит по швам, значит бока ваши разрослись, а может быть вы купили на размер меньше, потому что видите себя стройней, чем вы есть. Те же самые проблемы и с границами людей, границы – это та же одежда. Если они хорошие, в них очень комфортно.

Вот Анима и Анимус – это одушевленные опоры для построения красивой гендерной идентичности.

Для мужчин имеет большое значение их Анима – внутренняя женщина, на которую ориентируется их мужская идентичность. Для женщин ту же роль играет Анимус – внутренний мужчина, на которого ориентируется их женственность, женская идентичность.

Это что-то вроде персональных внутренних коучей, и мы попробуем рассматривать их именно так.

Вот как локус контроля и самооценка – внутренние мама и папа. Так Анима и Анимус – старшая сестра или старший брат, опытные в половом вопросе.

Всего три ресурса из двенадцати, для которых половой вопрос очень важен.

Это ресурс Имидж, ресурс Любовь, ресурс Секс.

Но так как имидж важен для всех социальных связей, для работы, для дружбы, для всех ресурсов, на любви часто держится ресурс семьи и искусства, а сексапил и сильная сексуальная энергетика напрямую связаны с вашим влиянием на людей, пусть оно ими и не осознается, этот самый половой вопрос или гендерная идентичность оказываются очень важными.

Понятия Анимы и Анимуса в психологию ввел Карл Юнг. Он взял латинские наименования мужской части души animus и женской части души anima и назвал так базовые архетипы. Считается, что Анима и Анимус – это что-то вроде даосских Инь и Ян или каббалистических Кли и Ор. Но эти понятия больше соответствуют тому, что мы называем Королева и Король. Юнг и сам много писал алхимической свадьбе, то есть браке Королевы и Короля, интеграции бессознательного и сознания. И он разделял представления о Короле и Королеве и гендерные архетипы: Анимус и Аниму.

Нас будет интересовать именно формирование гендерной идентичности, о которой Юнг писал, что она зависит от отношений мужчины со своей Анимой, а женщины со своим Анимусом.

Трансгендерность с этой точки зрения – это полное отождествление мужчины со своей Анимой, а женщины со своим Анимусом. Та самая “заблудившаяся душа” о которой так часто рассуждают транссексуалы.

Так называемая бигендерность – это стремление, обычно неосознанное, то взаимодействовать со своей Анимой (своим Анимусом) из противоположной роли, то отождествляться с ней (с ним).

Можно предположить, что если человек очень хорошо осознает обе гендерных роли, он может адаптироваться к противоположной и даже к обеим, но не одновременно, а меняя одну на другую как костюмы. Подбирать к ним обувь, аксессуары и выбирать контекст.

Однако для этого необходимо очень большое уважение к обеим гендерным ролям и очень хорошее их понимание. Намного лучше, чем если вы хотите просто соответствовать своему биологическому полу. Это можно делать и неосознанно, копируя других людей своего пола.

В реальности мы видим совсем других “трансгендеров” и “бигендеров”. Они игнорируют гендерные границы, игнорируют гендерные правила, стараются упразднять все гендерные нормы.

Это подобно тому, как люди с конституцией одного типа имиджа игнорируют границы типов, но только куда хуже. Так женщина с большим носом и тяжелым подбородком выбирает прозрачные и короткие платья. Так мужчины с массивной конституцией и немолодым возрастом пытаются одеваться как мальчики-подростки. Нельзя игнорировать конституцию, если не хотите выглядеть уродами.

Другое дело переходные типы, которые при определенных усилиях могут создать имидж соседних стихий. Эфир при большом желании может выглядеть как Облако, а может как Молния. Однако это получится, если Эфир будет осознавать, что ему следует спрятать жесткие черты, если он делает имидж Облака или наоборот подчеркнуть их и выделить, если делает имидж Молнии.

С трансгендерами ситуация обстоит намного сложней и печальней, чем с неподходящими типами имиджа.

Если трансгендер уважает границы гендеров и реалистично смотрит на свою конституцию, он в подавляющем большинстве случаев даже соваться не будет в трансгендерность. Он увидит, что имея биологический мужской пол, он никогда не сможет стать нормальной женщиной. Было бы понятно, если бы трансгендер находил и культивировал в своей конституции хоть какие-то черты противоположного пола, а не только инфантильные “хочу”. Из низкорослой субтильной девушки не может получиться нормальный мужчина, другое дело – очень высокая и крупная женщина. Похожая на нормальную женщина может получиться только из субтильного мужчины. Но если вы когда-нибудь интересовались темой транссексуальности, вы знаете, что к перемене пола в основном рвутся люди, игнорирующие конституцию: огромные мужчины хотят стать женщинами, а маленькие девчонки мужчинами. Это бунт против конституции – часть общего бунта против любых внешних условий. Они считаются насильственными и против них идет борьба. Заканчивается эта борьба в случае транссексуалов физическим уродством и репродуктивной неполноценностью.

Так дорого обходится стремление властвовать над всем. Вместо того, чтобы адаптироваться к своим возможностям, и так слишком щедрым, и использовать их по максимуму, в границах, став красивой женщиной или красивым мужчиной, такие люди все время борются с границами и уродуют себя, воображая, что пытаются вернуть себе свои законные права.

Бигендерность, основанная на отрицании гендеров, почти так же плоха. Люди разного пола обычно настолько сильно отличаются, что перепутать их невозможно, и если вы пытаетесь воплотить в своем имидже и поведении оба гендера, никак не отличая их, ваш имидж похож на кашу.

Исключение – женщины с так называемой андрогинной конституцией, похожие на симпатичных юношей. Вот кто может выглядеть отчасти бигендерно, но красиво, но только если научится уважать гендеры и видеть границы гендеров. Без последнего не поможет никакая андрогинная конституция. Гендеры надо уважать, чтобы с ними играть и их менять. Гендеры нельзя просто игнорировать.

Это подобно тому, как человек может воплощать в имидже очень разные стили одежды, иногда противоположные, но не должен смешивать все в одну кучу единовременно, должен разделять эти стили, и хорошо сознавать, какой стиль он воплощает, в каком контексте, какими средствами. Без уважения к разнице стилей не получится сделать ни один стиль. Ни одна черта не вычленится из хаоса, если не видеть ее отличия от других.

Я описываю радикальные гендерные отклонения, чтобы перейти к описанию нормального большинства. Большинство не отрицают свой гендер и не имеют желания выглядеть как человек другого пола или человек непонятного пола, то есть вполне согласны со своим гендером, но не совсем понимают, как вести себя в его границах, а главное зачем. Если с одеждой все более менее просто: есть мужские и женские отделы в магазинах, да и размеры мужские и женские часто очень разные, как и лекала. Большинство мужчин не имеют стремления натянуть на себя что-то женственное, да и большинство женщин мужские вещи носят только дома, чтобы выразить любовь к своему мужчине, или надевают для работы на дачном участке, поскольку мужские вещи часто менее маркие и более практичные.

В поведении и речи нормальное большинство точно так же соблюдают основные гендерные нормы. Женщины не говорят о себе в мужском роде, а мужчины в женском, ну и какие-то основные принципы гендерного этикета большинство кое-как учитывают, особенно когда флиртуют с противоположным полом. Флирт активизирует и проявляет гендер по максимуму, поэтому люди которые не умеют флиртовать – это люди с недоформированной гендерной идентичностью.

Недоформированная гендерная идентичность отнимает у имиджа 80% привлекательности, у любви отнимает 70%, а у секса 90%.

И вот Анима и Анимус – это как раз то, что необходимо для сознательной работы над своей гендерной идентичностью.

Вот что пишет Юнг о стадиях формирования мужской Анимы в своей книге “Психология переноса”.

“В позднеклассический период были известны четыре стадии эротизма: Хавва (Ева), Елена (Троянская), Дева Мария и София. Этот ряд повторяется в “Фаусте” Гете, в виде фигуры Гретхен как персонификации чисто инстинктивного отношения (Ева); Елены как фигуры анимы; Марии как персонификации “небесного”, то есть христианского или религиозного отношения; наконец, “вечной женственности” как выражения алхимической Sapientia*, Как показывает приведенный перечень, мы имеем дело с гетеросексуальным Эросом или фигурой анимы, проходящей четыре стадии, то есть – с четырьмя стадиями культа Эроса. Первая стадия – Хавва, Ева, земля, -является чисто биологической; женщина приравнивается к матери и представляет собой нечто, подлежащее оплодотворению. На второй стадии все еще господствует сексуальный Эрос, однако он находится на том эстетическом и романтическом уровне, где женщина уже приобретает некоторую ценность в качестве индивидуальности. Третья стадия возвышает Эрос до уровня религиозного почитания и, таким образом, одухотворяет его: Хавва замещается духовным материнством. Наконец, четвертая стадия иллюстрирует нечто, неожиданно превосходящее почти не могущую быть превзойденной третью стадию: это Sapientia. Как может мудрость трансцендировать самое священное и самое чистое? – По всей видимости, лишь благодаря той истине, что меньшее иногда означает большее. Данная стадия представляет собой одухотворение Елены, а вместе с тем и Эроса как такового. По этой причине, Sapientia рассматривалась как параллель Суламифи из “Песни Песней””

Для работы над Анимой нам вполне хватит двух стадий. Не нужно рваться на третью и четвертую, поскольку третья – это уровень рыцарей-тамплиеров, создавших культ Девы Марии и строивших ей храмы Нотр-Дам, а четвертая – уровень просветленных.

Первая стадия в завершенном виде и тем более вторая – это уже уровень нерыбы и рыбака, такая Анима дает мужчине очень большую привлекательность и сексапил.

Любители начинать с духовного вместо того, чтобы адаптироваться на уровне физического, почти всегда застревают среди зубцов своей короны.

Юнг об этом писал более деликатно:

“Индивидуация имеет два основных аспекта: во-первых, это внутренний, субъективный процесс интеграции, а во-вторых, это процесс установления объективных взаимоотношений, без которых также нельзя обойтись. Ни один из аспектов не может существовать без другого, хотя иногда преобладает один, иногда – другой. Двум аспектам соответствуют и две опасности. Первая – опасность того, что пациент воспользуется возникающими на основе анализа бессознательного возможностями духовного развития как поводом уклониться от более глубоких форм человеческой ответственности, изображая своего рода “духовность”, не выдерживающую моральной критики; вторая опасность состоит в том, что атавистические тенденции могут взять верх и опустить отношения на примитивный уровень. Проход между этими Сциллой и Харибдой весьма узок; в его открытие внесли существенный вклад и средневековый христианский мистицизм, и алхимия”

Вот это стремление “уклониться” от реальных отношений, от реальных действий, от ответственности за свою жизнь – это и значит внешний локус и рост короны, под которой вы можете вообразить, что готовы для сублимации и вам больше не нужна никакая внешняя женщина, хватит и внутренней. Вы не мужчина, а божественный андрогин. Или вы не женщина, а Андрогин, и вам не нужен больше мужчина, хватит и Анимуса. Не нужно так делать, если не хочется остаться моллюсками в ракушке иллюзий.

Вырастить Аниму мужчина может только, имея в виду реальных женщин, взаимодействуя с реальными женщинами, прокачивая свои ресурсы в социуме. А женщина может вырастить Анимуса, только учась понимать реальных мужчин.

По аналогии со стадиями мужской Анимы, Юнг примерно описал четыре стадии женского Анимуса, не дав всем названия.

1. Анимус как привлекательный сексуальный объект. (По аналогии с Евой, назовем такого Анимуса Адам).

2. Анимус как романтический герой. (Тесей, в пару Елене).

Третью стадию, Анимуса как носитель Слова, и четвертую, Анимуса как носителя Смысла, которую сам Юнг назвал Гермесом, разбирать не будем, нам хватит и первых двух.

Их прохождения достаточно для того, чтобы прокачать три ресурса: имидж, любовь и секс.

Прежде всего надо понять, что Анимус (для женщины) и Анима (для мужчины) – это ваши собственные половинки. Их можно считать старшим братом или старшей сестрой, их можно считать своим коучем, но это в той же степени отдельные персоны, как и ваш внутренний родитель, ваш цензор и ваш наблюдатель. То есть отдельные только условно, а на самом деле – вы сами. Персонифицировано это только для удобства. Это для того, чтобы лучше представлять другую гендерную роль отдельно от своей гендерной роли, чтобы избежать неосознанного отождествления.

Главная проблема людей сейчас – постоянные неосознанные отождествления с другим гендером из-за короны равенства.

Чтобы проиллюстрировать это, хочу привести фильм 2000 года “Чего хотят женщины”, где играет немолодой уже Мэл Гибсон, хотя это категорически не его роль.

Фильм достаточно плохой и в целом глупый, и нам он будет интересен как сборник мифов об Аниме, и по аналогии – об Анимусе.

Главный герой – топ-менеджер рекламного агенства Ник, известный ловелас. Мэлу Гибсону надо играть строгих полицейских или даже почтенных шерифов, а не ловеласов. Его история в детстве описана как история Тесея: Ника так обожала мать, танцовщица в ночных клубах, и окружали заботой ее подружки с детства, что он вырос любимчиком женщин и опасным сердцеедом. Несмотря на то, что Ник лучше всех соблазняет девушек, он очень плохо их понимает.

Это первый миф, очень вредный для тех, кто хочет понять тему Анимы (и Анимуса).

Якобы можно быть соблазнительным, обаятельным и очень сексуальным, не имея эмпатии и не понимая другой пол.

Настоящие любимцы женщин, сексапильные мужчины – это мужчины, у которых очень хорошая Анима. Как минимум на стадии Евы Анима их развита очень хорошо. Она буквально говорит им, как вести себя с женщинами, как смотреть на них, как держаться и что носить, чтобы девчонки млели от их вида, запаха и речи.

В истории Ника иначе. Он рассчитывает на место креативного директора компании, но его шеф берет женщину. Это известная акула пиара, и берет ее шеф потому, что позиции агенства последний год очень упали. Везде на арену выходят женщины (2000 год), феминизм получил большое влияние, вся реклама перестраивается в пользу новых женщин, не домохозяек, а “сильных и независимых” (а главное сильно обиженных на мужчин), и поэтому Ника отодвигают. Он в гневе, злится на нового директора, которую считает стервой, а она его – грязным шовинистом.

Новая директор дает (в качестве тренинга видимо) задание всем придумать до завтра рекламу для нескольких женских товаров, раздав коробки с этими товарами. Ник пытается войти в образ женщины, надевая лифчик, делая эпиляцию ног, натягивая колготки и прочее. В результате чего шокирует свою дочку с ее парнем, падает в ванну, роняет туда фен и получает сильный электрический разряд.

Миф второй. Якобы чтобы понять женщину, надо стать женщиной. Многие мужчины, хоть и не надевают женское белье, пытаются представить себя женщиной, чтобы понять женщин, стараются влезть в их шкуру.

Делать этого не нужно. Это нечто противоположное – отождествление себя с Анимой. В этом случае вы начинаете смотреть на женщин не как мужчина, а как “женщина”, пугающая всех (и себя) уродством. Если вы натягиваете на свои мускулистые (или тощие) волосатые ноги колготки, вы никогда не сможете представить, что чувствует женщина, потому что у нее совсем другие ноги, совсем другой образ себя, совсем другая интеграция в контекст и совсем другой контекст. Это все равно что пытаться представить себя чемпионом по фигурному катанию, встав впервые на коньки. Чемпион на коньках чувствует совсем иное, вы ощутить это не сможете. Но вы можете смотреть на него как зритель, отдаваясь созерцанию танца, его настроения, любя его как зритель, так вы почувствуете его намного лучше. А пытаясь повторить за ним, вы почувствуете только зависть и комплекс неполноценности.

Мужчина, отождествляясь с мужской гендерной ролью и смотря из этой роли, может понять женщину во много раз лучше, чем пытаясь отождествляться с ней. Женская гендерная роль направлена на мужчин, она строится с ориентацией на мужчину, поэтому проще всего увидеть женственность, будучи мужчиной. А мужчину проще всего понять и полюбить, отождествляясь именно с женщиной.

То есть если бы Ник всерьез увлекся женским имиджем, эпиляцией и колготками, он скорее понял бы мужчин, осознал бы, как их соблазнять. Хотя при исходных данных он никогда не стал бы симпатичной женщиной, остался гориллой в рваных колготках.

То есть все гендерные фишки – это крючки для противоположного пола. И чтобы понимать людей другого пола надо не их фишки изучать, а то, что является для них самих крючками, что их интересует, волнует, будоражит. Ник должен был начать изучать то, что цепляет в мужчинах женщин, а не женские штучки, которые цепляют мужчин.

Поэтому Анима мужчине нужна, чтобы научить его привлекать женщин, а не для того, чтобы изучать фишки, которыми женщины привлекают мужчин. Ведь он не гей. Хотя и гей совсем не женскими фишками привлекает других мужчин.

Но вернемся к Нику. Получив электрический разряд, он стал слышать мысли женщин. Сначала он мучается от этого, ведь теперь он слышит много всякой чуши, подсчет калорий и размышления о критических днях, а главное слышит неприятные оценки, которые женщины дают ему. Непонятно, как он мог кого-то соблазнять, если женщины вокруг думают про него, какой он придурок и пошляк. Скорее всего создатели фильма считают, что хороший секс не имеет никакого отношения к симпатии женщин.

Потом психолог-женщина подсказывает Нику (сам не догадался), что эту особенность надо использовать на работе. И Ник использует это, чтобы обойти нового директора. Она придумывает что-то, а он озвучивает. Получается, что придумал он. Причем тут понимание женщин, не ясно. Хотя иногда Ник вдруг начинает плакать от жалости к женщинам. Вероятно, до этого он вообще не знал, что они иногда страдают, а тут услышал их жалобные мысли и проникся. Настолько проникся, что влюбился в нового директора, стал ее верным пажом, а потом еще и пажом своей дочки.

Миф третий. Якобы понимать противоположный пол, надо видеть все его слабости, уязвимости, комплексы.

Миф четвертый. Понимать противоположный пол – это угождать ему и служить.

Анима и Анимус нужны не для того, чтобы увидеть комплексы женщин или мужчин и манипулировать этим.

Но и не для того, чтобы подчиняться и исполнять все капризы, которые люди и так охотно озвучивают, не надо для этого слышать их мысли, у них наоборот решето.

Анима нужна, чтобы подсказывать, что вызовет в женщине влечение и поднимет мужскую значимость. Анимус нужен женщине, чтобы подсказывать то же самое о мужчинах.

Слабости и страхи вообще нельзя трогать. Даже с целью помочь лучше не вытаскивать на свет то, что человек прячет, если вы не психотерпевт. Это только в фильме герой озвучивает страхи героинь вслух и те тают от счастья. В жизни это лучший способ человека насторожить или обозлить. Люди даже от себя скрывают свои слабости и страхи, ненавидят их. И если вы будете указывать им на это, получатся баги Училка, Штурман или Жилетка, и вы огребете в ответ агрессию.

Анима нужна, чтобы любить женщин и видеть в них самое привлекательное, но и уважать женщин и видеть в них отдельных субъектов. Это главное назначение мужской Анимы, она дает это почувствовать. И цель женского Анимуса тоже – научиться любить и уважать мужчин. Помните я предлагала в блоге короткий тест с фото самых сексапильных актеров и вашими описаниями? Мы еще будем разбирать результаты этого теста, вот только разберемся с теорией.

А пока я вынуждена остановиться, чтобы мы могли переварить и обсудить начало этой темы.

Насколько понятно все описанное?

Как вы себе представляете Аниму мужчины и Анимуса женщины? Каким образом они могут подсказывать?

Понятно, что у самых сексапильных и обаятельных людей есть почти постоянная внутренняя поддержка в виде женского взгляда, если это мужчина, и мужского взгляда, если это женщина? Эти взгляды не просто одобрительные, иначе это была бы корона. Эти взгляды очень объективные, реалистичные и действительно направляют людей в сторону правильного поведения.

Такие мужчины и женщины чувствуют и даже знают, как нравиться представителям другого пола. Вторая гендерная часть интегрирована в них как волшебный помощник, но они никогда с ней не отождествляются, максимально отделяют себя от нее и даже находятся с ней в легкой оппозиции. Понятно, насколько это важно?

Чем сильней напряжение между вашей гендерной идентичностью и вашей Анимой (вашим Анимусом), тем больше ваша сексуальная энергия. Прокачка ресурса Секс заключается именно в этом, а не количестве физического секса.