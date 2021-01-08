В Нижегородской области мужчина «воскрес», пролежав три дня в морге

08.01.2021, 20:11, Разное

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Странная история случилась с жителем Нижегородской области несколько лет назад. Из-за проблем с сердцем ему стало очень плохо и он потерял сознание, а очнулся в очень холодном помещении, как оказалось, в районном морге, где пролежал целых три дня.

Очень странный и практически уникальный случай произошел с жителем Нижегородской области. По словам самого пострадавшего, он три дня пролежал в морге, признанный мертвым, а потом просто встал и вышел, чуть не напугав санитаров.

Об инциденте сообщил местный сайт “ТаракаНН”, журналистам которого удалось встретиться с 56-летним Виктором Ивановичем Самохваловым, с которым все это и случилось несколько лет назад.

Первоначально Самохвалов не хотел рассказывать свою историю, отказавшись от встреч с журналистами, но потом согласился на условиях, что в сми не опубликуют его фотографию и контакты.

Около десяти лет Виктор Иванович страдал от проблем с с сердцем и однажды ему стало совсем плохо. Он успел позвонить соседке и попросить ее о помощи, а потом пытался сам вызвать Скорую, но потерял сознание.

Когда мужчина очнулся, то первым делом ощутил сильный холод и очень перепугался, потому что понял, что он находится в помещении морга.

"Это был настоящий ужас. А когда я выбрался и вышел к санитарам, чуть не напугал и их…", – рассказывает Самохвалов.

Затем журналисты ТаракаНН связались с работником морга Андреем Н., который назвал этот инцидент "близким к чуду" и рассказал, что после трех дней, проведенных в холодильнике морга, даже здоровому человеку не выжить, так как это почти невероятно.

Однако Андрей допустил, что иногда чудеса в медицине случаются и что всегда нужно верить в чудо.

Позже, когда эта история начала активно распространяться в соцсетях, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что по официальным данным похожих случаев в регионе не было, как минимум, лет 30. В своем же инстаграме министр и вовсе назвал эту и подобные "новогодние" новости "изощренной фантастикой".