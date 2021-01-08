Ученые: Бессимптомные носители COVID-19 передают его напрямую в 59% случаев

08.01.2021, 19:40, Разное

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Специалисты Центров CDC в США пришли к выводам, что пациенты, которые являются бессимптомными носителями COVID-19, передают вирус напрямую в 59% случаев. Ученым предстоит выяснить, прекратится ли этот процесс после того, как будет произведена вакцинация населения.

При этом, в 35% случаев передача коронавирусной инфекции происходит до того, как у зараженного человека проявились первые симптомы заболевания. Остальные 24% — это случаи передачи COVID-19 от пациентов, у которых симптоматика никак не проявилась. По словам Джейя Батлера, который является соавтором данного исследования, нужна борьба с «молчаливой пандемией», которая предусматривает распространение заболевание от людей без симптомов. Замедлить этот процесс могут только «коллективные инструменты, предусматривающие смягчение последствий». Поэтому ученый рекомендует всем, независимо о самочувствия, часто мыть руки, в обязательном порядке носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Эксперты CDC обнародовали новую модель, основанную на «довольно простом математическом подходе». Благодаря ей исследователи смогли оценить несколько сценариев развития, при которых варьировался инфекционный период и доля передачи от пациентов, у которых не было симптомов. Как отметил Джей Батлер, модель предсказала, что в половине случаев происходит именно бессимптомное распространение COVID-19.