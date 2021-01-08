 

Ученые: Бессимптомные носители COVID-19 передают его напрямую в 59% случаев

08.01.2021, 19:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты Центров CDC в США пришли к выводам, что пациенты, которые являются бессимптомными носителями COVID-19, передают вирус напрямую в 59% случаев. Ученым предстоит выяснить, прекратится ли этот процесс после того, как будет произведена вакцинация населения.
При этом, в 35% случаев передача коронавирусной инфекции происходит до того, как у зараженного человека проявились первые симптомы заболевания. Остальные 24% — это случаи передачи COVID-19 от пациентов, у которых симптоматика никак не проявилась. По словам Джейя Батлера, который является соавтором данного исследования, нужна борьба с «молчаливой пандемией», которая предусматривает распространение заболевание от людей без симптомов. Замедлить этот процесс могут только «коллективные инструменты, предусматривающие смягчение последствий». Поэтому ученый рекомендует всем, независимо о самочувствия, часто мыть руки, в обязательном порядке носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Эксперты CDC обнародовали новую модель, основанную на «довольно простом математическом подходе». Благодаря ей исследователи смогли оценить несколько сценариев развития, при которых варьировался инфекционный период и доля передачи от пациентов, у которых не было симптомов. Как отметил Джей Батлер, модель предсказала, что в половине случаев происходит именно бессимптомное распространение COVID-19.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / В Подмосковье нашли пакет с разложившимся трупом женщины

13.12 / Жирные Венеры палеолита не дают покоя ученым

29.10 / Бузова устроила для матери Манукяна вечеринку на корабле по случаю дня рождения

21.08 / Назад в прошлое: Хайди Клум собирается судиться с бывшим мужем Силом из-за детей

21.08 / От турецкой оккупации Грузию может спасти лишь Россия

05.11 / Спустя год после смерти матери Евремов не оформил ее квартиру на себя

19.11 / Ученые назвали продукт, снижающий риск развития рака толстой кишки

01.08 / Мнение: Чего ждать от августа 2020 года?

06.11 / Знаменитые российские футболисты за решеткой

26.06 / «Очнись мама»: Татьяна Плаксина обратилась к Любови Успенской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска