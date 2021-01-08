Иосиф Пригожин рассказал, почему русский народ выпивает лишнего на праздники

08.01.2021, 19:40, Разное

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В одном из недавних интервью Иосиф Пригожин порассуждал по поводу того, почему русский народ привык обильно выпивать на новогодние праздники. Продюсер убежден, что именно вредность алкогольных напитков делает их такими желанными.

При этом в русских традициях супруг Валерии не видит ничего зазорного. Он напомнил, что эта привычка появилась в советское время. Обычно на новогоднем столе было обилие блюд и спиртных напитков. Люди тогда вынуждены были копить деньги, чтобы устроить праздник и даже закупали продукты заранее. Поэтому, новогодние праздники отмечались с размахом и многие позволяли себе выпить лишнего. В мире с тех пор многое изменилось, а вот традиция так встречать Новый год осталась.

Иосиф Пригожин считает, что чем больше запрещаешь людям, тем больше им хочется это попробовать. Он напомнил, что «запретный плод сладок», потому что так устроена психология человека. Однако, в его семье любителей выпить не было, а его родители вели другой образ жизни.

В первый день наступившего года продюсер поделился радостной новостью он с Валерией стали бабушкой и дедушкой. Супруга Лиана подарила старшему сыну Арсению дочь. Малышку назвали очень необычно Селин, объединив имена родителей. Невестку с малышкой уже выписали из роддома, однако Иосиф Пригожин и его жена не смогли присутствовать на этом важном событии, так как не были на тот момент в Москве. Арсений Шульгин устроил супруге сюрприз, позвав на выписку аниматоров, ростовые фигуры в виде мишек Тедди и скрипачей, а вокруг все было в розовых воздушных шарах. Поздравить новоиспеченных родителей пришли самые близкие и родные люди.

Лиана Волкова призналась, что роды у нее были тяжелыми, однако, с ней все время был муж, который поддерживал и помогал справиться с болью. Весь процесс длился около восьми-девяти часов. Когда она увидела дочь, то сразу забыла о всем, что пришлось пережить. Малышка появилась на свет 1 января 2021 года, поэтому новогоднюю старший сын артистки провел незабываемо. Невестка Валерии, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram в разделе сторис призналась, что не боится еще раз пройти через это и готова подарить супругу еще одного наследника в будущем.