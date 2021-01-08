Названы причины стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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08.01.2021, 19:40, Разное
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Специалисты назвали причины, по которым ситуация с коронавирусом на территории РФ стабилизировалась. Спад заболеваемости связан с образованием коллективного иммунитета. Такого мнения придерживается научный сотрудник Александр Чепурнов.
В последнюю неделю фиксируется устойчивое снижение числа заболевших COVID-19, как в Москве и столичном регионе, так и по всей РФ в целом. Падение показателя может быть связано с определенным межсезонным эффектом. Также существует мнение, что на эпидемиологическую ситуацию влияет значительное количество людей, которые перенесли коронавирус.

Обычно заболеваемость растет осенью и весной. По словам Чепурнова, за 10 месяцев пандемии в РФ уже мог сформироваться коллективный иммунитет. Он и снижает скорость распространения болезни. На сегодняшний день пока рано говорить, сохранится ли эта тенденция в будущем, поскольку постепенно у переболевших россиян падает количество антител.

Факторы влияния на эпидемиологическую ситуацию в России
Вирусологи отмечают, что в РФ пандемия COVID-19 идет на спад. На эпидемиологическую ситуацию могли повлиять одновременно три фактора. Первым является то, что значительное число граждан уже побороли инфекцию. Они и формируют нужную иммунную прослойку. Кроме того, постепенно разворачивается кампания по вакцинированию населения. С каждым месяцем люди становятся более ответственными – они начинают носить защитные маски и соблюдать меры социального дистанцирования.

Статистические данные
С 31 декабря в РФ постепенно снижается число заболевших коронавирусной инфекцией. В Новый год оперативный штаб рассказал о 27,747 тысячи заразившихся. 8 января показатель упал до 23,652 тысячи человек.

Всего с момента начала пандемии в РФ заболели 3,355794 миллиона человек. Всего лаборатории провели более 92 миллионов тестов на коронавирус. Инфекцию уже побороли 2,73129 миллиона человек. В то же время зафиксировано 60,911 тысячи летальных исходов.

Вирусологи придерживаются мнения, что ситуация с COVID-19 улучшится к июню 2021 года. Напомним, что впервые о новом виде коронавирусной инфекции стало известно год назад. Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань.



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