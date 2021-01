Мнение: 30-я ежегодная выставка поддельных картин

08.01.2021, 19:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вот уже тридцать лет в американском городе Ньюпорт (штат Род-Айленд) каждый год проходит выставка "Annual Fakes and Forgeries", где принципиально выставляются копии и подделки.

Проходит эта выставка в галерее Spring Bull Gallery, основанной в 1990 году. Работы на выставку художников приглашают подавать самостоятельно (вступительный взнос 30 долл.).

Как пишет пресса, выставка стала ежегодной зимней традицией в Ньюпорте. Она дает возможность как новичкам, так и опытным художникам со всей округи бросить вызов самим себе, чтобы воспроизвести произведения искусства одного из своих любимых мастеров. Художники могут представить либо точное воспроизведение, либо пародию на оригинал. Условие: все работы выставляются на продажу.

Куратор выставки Майкл Роуз выдает призы лучшим работам в нескольких номинациях: Best in Show, Most Original, Most Whimsical, Most Authentic, а также 4 Honorable Mentions.

Конечно, это не те художественные "Fakes and Forgeries", которые являются основным предметом интереса криминалистов и страха коллекционеров, а просто игра в них. А название выставки "Annual Fakes and Forgeries" — больше удачный маркетинговый ход, чем подлинные подделки, каким бы оксюмороном это не звучало.

Судя по фотографиям, выставка эта достаточно местечковая, художники (и их произведения) не общемирового, конечно, уровня. Но посмотреть любопытно. И забавно, что это такая многолетняя традиция.

Худ. Джейн Роббинс



Дик Гроссвенор (вариация Каналетто)



Увы, больше фото не нашла. Но пусть просто будет в копилке фактов.

Источники: (1), (2), (3), (4)