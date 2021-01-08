“Ну сейчас набегут критики”, “Это роскошь”. В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук

08.01.2021, 19:16, Новости дня

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Российская телеведущая, блогер и главный редактор журнала Hello!, 51-летняя экс-супруга российского режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук 8 января разместила в сети снимок, на котором запечатлена с необычного ракурса во время выполнения асаны.

Бондарчук позирует в кадре задом к объективу, прогнувшись в спине и упираясь коленями и предплечьями в пол.

“У Ким Кардашян в Москве появился конкурент”, – подписала она снимок.

“Ну сейчас набегут критики”, – отреагировали на фото фолловеры.

“Я за эротику! Это роскошь!” – оценили фото пользователи сети.

“Задницу в экран вместо лица, мда”, – прокомментировали снимок подписчики.

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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)

Бондарчук (в девичестве – Рудская) родилась в 1968 году в Москве. После победы на конкурсе Burda Moden работала моделью.

В браке с режиссером Федором Бондарчуком телеведущая родила двух детей – сына Сергея (1991) и дочь Варвару (1999). Пара рассталась в 2016 году.

В августе 2020 года Бондарчук вышла замуж за российского фотографа и дизайнера Сергея Харченко. Супруг моложе Бондарчук на пять лет.