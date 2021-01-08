 

Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена

08.01.2021, 19:16, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп не примет участия в инаугурации своего соперника на президентских выборах Джо Байдена, одержавшего победу. Об этом Трамп написал 7 января в Twitter.

“Всем, кто спрашивал, я не собираюсь идти на инаугурацию 20 января”, – отметил президент США.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп неоднократно пытался оспорить результаты выборов в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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