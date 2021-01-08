 

В секс-шопах Санкт-Петербурга запретили продавать «женщин» по частям

08.01.2021, 19:11, Разное
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С 8 января вступило в силу постановление городского правительства Санкт-Петербурга о запрете на реализацию продукции интимного назначения, имитирующей отдельные части женского тела. Так, в секс-шопах культурной столицы России больше не будет в продаже игрушек в виде отдельных половых органов женщины или других её отверстий и конечностей в отрыве от остального тела. Для секс-кукол «полной комплектации» запрет не предусмотрен.

Чиновники отмечают, что закон призван воспитать здоровое, культурное и духовное представление горожан о женщинах, а также сгладить репутацию города, который ассоциируется у россиян с расчленением.

«Очень грустно осознавать, что в глазах большинства молодых людей женщина и будущая мать представляется исключительно набором аппаратов для утех. Виной всему так называемые «карманные киски» и «ручные сиськи», так популярные у молодёжи. Мужчины, воспитанные такими игрушками, просто не могут воспринимать своих партнёрш как единое целое», – заявила муниципальный депутат Кристина Харламова. 

Также депутаты городской Думы признались, что поводом для инициативы послужило громкое преступление с участием доцента Соколова.

«Убийство, которое совершил очень уважаемый в Санкт-Петербурге и во всём мире историк Соколов, стало поводом для того, чтобы задуматься над этой проблемой. Мотив преступления, которое он совершил, был ясен с самого начала: доцент долгое время не мог воспринимать свою спутницу жизни как что-то единое целое и поэтому тот, под гнётом подсознательного, привёл свою супругу в привычное ему состояние», – рассказала глава комитета Думы по нравственности Елена Загорулько.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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