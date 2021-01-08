«Если вы нарушили закон, вы должны заплатить»

08.01.2021, 19:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Трамп осудил штурм Капитолия.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что протестующие, ворвавшиеся в здание Капитолия, заплатят за нарушение закона. Видеообращение опубликовано в твиттере Трампа, который до этого был заблокирован в течение 12 часов.

«Я возмущен беззаконием, насилием и хаосом. <…>Если вы нарушили закон, вы должны заплатить», — сказал Трамп, добавив, что продолжит защищать демократию в США. Он отметил, что после начала беспорядков «немедленно» распорядился привлечь правоохранительные органы для защиты здания и изгнания ворвавшихся.

По его словам, он признает поражение на выборах намерен сделать все, чтобы передача власти выигравшему выборы Джо Байдену прошла «гладко».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Глава непокорных Капитолийского холма. Трамп повел сторонников на штурм парламента за 14 дней до конца срока. Чем закончился мятеж?

6 января десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены.

Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР и в течение нескольких часов зачистили здание. Мэр Вашингтона ввела комендантский час в городе.

В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции Брайан Сикник, который скончался в больнице вечером 7 января. Из-за смерти Сикника началось расследование. До этого более 50 человек были задержаны, а глава полиции Капитолия Стивен Сунд и министр транспорта США Элейн Чао уходят в отставку.