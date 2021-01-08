На трасе М11 «Нева» появилось новое приложение

08.01.2021, 18:56, Новости дня

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В новом мобильном приложении содержится калькулятор тарифов, возможность мгновенного пополнения счета и другие важные функции. По словам представителей оператора, работающего на трассе М11 Новой Ленинградки, они существенно облегчат жизнь пользователям.

Данные продукт вышел под названием «Транспондер». Его можно получить в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, отмечают разработчики. Приложение совмещается с операционными системами IOS и Android.

По словам представителей Северо-Западной концессионной компании, используя данное приложение, пользователи могут решить все проблемы, связанные с проездом по платным участкам трассы, а также избежать каких-либо штрафных санкций.