Компанию с российскими корнями подозревают в помощи хакерам

08.01.2021, 18:56, Новости дня

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Как сообщают авторитетные американские СМИ, ФБР заинтересовалось деятельностью компании JetBrains, которой приписывают наличие российских корней.

Сотрудники спецслужб пока не выдвинули никаких обвинений по адресу разработчика программного обеспечения. Однако ФБР проводит тщательную проверку продуктов компании, при помощи которых, как считается, организованы как минимум несколько хакерских атак, в том числе и на SolarWind.

Напомним, что недавний взлом позволил злоумышленникам добраться до компьютерных сетей нескольких крупных американских компаний, а также государственных органов Соединенных Штатов. Это случилось после установки обновлений, которые, как подозревают, намеренно разослала JetBrains.