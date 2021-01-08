“Нужно соблюсти три условия”: Вирусолог назвал способный остановить пандемию фактор

08.01.2021, 18:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский ученый-вирусолог Александр Чепурнов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о перипетиях борьбы с пандемией коронавируса в мире и в стране. В частности, эксперт оценил перспективу появления эффективного лекарства против COVID-19.

Специалист, представляющий Центр фундаментальной трансляционной медицины, напомнил, что на данный момент профильных лекарств против коронавируса в мире не существует, а единственным направленным медикаментозным средством борьбы с COVID-19 являются разного рода вакцины, обеспечивающие лишь профилактику заболевания. Александр Чепурнов не исключил вероятности разработки действенного препарата уже в ближайшее время, однако пока появляющиеся периодически данные о создании таких лекарств в мире либо не подтверждаются визуально, либо не гарантируют их достаточно безболезненного использования. К слову, эксперт упомянул о мелатонине, который, не являясь профильным препаратом, все же помогает противодействовать инфицированию и тяжелому протеканию заболевания, а также увеличивает эффективность вакцинации. Однако без консультации с медиками и данное средство специалист использовать не рекомендует.

Резюмируя, Александр Чепурнов признал, что создание эффективного препарата против SARS-CoV-2 является процессом весьма сложным. “Нужно соблюсти сразу три условия. так как вирус является внутриклеточным паразитом, необходимо, чтобы лекарство обладало способностью проникать внутрь клетки и при этом не ломало обмен клетки, иначе лекарство будет убивать организм”, – подвел итог эксперт. Об этом пишет Ura.news.