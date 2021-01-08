Эксперты оценили перспективы развития авторынка РФ в 2021 году

08.01.2021, 18:46, Разное

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Эксперты после проведения аналитического исследования оценили перспективы развития авторынка РФ в 2021 году. Если будет сохраняться оптимистический сценарий, то можно ожидать роста на 2-5%, в случае пессимистичного падение достигнет 10%.

Ожидается, что в первом квартале цены на автомобили в РФ будут расти. Рынок будет развиваться с учетом реализации отложенного потребительского спроса и корпоративных закупок.

Продолжение роста цен

Как считают специалисты РОАД, 2021 год для отечественного авторынка будет сложным. Повышенный спрос на машины во второй половине 2020 года уже перестает наблюдаться. В связи с этим в будущее нужно смотреть с большой осторожностью. Рост стоимости на некоторые модели продолжится, все это не станет способствовать возвращению показателей на докризисный уровень. По мнению специалистов, удастся достигнуть стабилизации, возможен рост максимум на 5%.

Факторы влияния на продажи

На итоги продаж на отечественном авторынке в 2021 году могут оказать влияние факторы, не связанные с экономикой. Уже сейчас понятно, что пандемия коронавируса отразится на отрасли в первой половине года. Из-за того, что в мире продолжают действовать карантинные меры, не в полной мере выполняются цепочки поставок. В результате готовые экземпляры к дилерам поступают с задержкой.

В первые шесть месяцев 2021 года в РФ сохранится дефицит по некоторым моделям. При этом стоимость машин будет расти. В то же время у экспертов есть надежды, что ситуация будет более стабильной летом. На фоне всех этих факторов покупатели станут интересоваться не новыми автомобилями, а моделям с пробегом.

Корпоративный сектор

Определяющими факторами для авторынка РФ станут корпоративные заказы. Такого мнения придерживается Владимир Безукладников, председатель премии «Автомобиль год России». Корпоративный сектор представляет собой большой источник заказов. Традиционно происходит так, что в конце года компании закупают автомобили, чтобы реализовать имеющиеся бюджеты. Однако пандемия COVID-19 существенно сказалась на производственном процессе, поэтому не все заказы получилось выполнить.

Эксперт считает, что на сегодняшний день склады заполнены неполностью. Скорее всего, показателя в 100% по оформленным заказам удастся достичь только в следующем году. В связи с этим специалист склоняется к тому, что рост на рынке станет наблюдаться в 2022 году.