«Над нами смеются по-доброму»: Анна Хилькевич рассказала об отдыхе с мужем без детей

08.01.2021, 18:46, Разное

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Анна Хилькевич сообщила, что уехала на отдых с супругом Артуром Волковым без детей. Актриса признается, что такое намерение далось им с тяжело.

На своей странице в Instagram Анна Хилькевич признается, что захотела уединиться с мужем Артуром Волковым. Они признаются, что над ними по-доброму смеются друзья, так как пара решила делать все что хочется, никуда не торопиться и не придерживаться режима, потому и уехали отдыхать без детей. Актриса также добавила, что и с «малышариками» им всегда весело и хорошо, но обязательства и совесть всегда перевешивали планы.

Но в этот раз возлюбленные решились на отдых вдвоем. Оны выделили время только друг для друга, так как когда рождаются дети, беззаботная жизнь изменяется на иной формат взаимоотношений. Актриса заявляет, что слышать партнера, решать вопросы и много целоваться можно только во время уединения. Также она заявила, что конфликты, забытые чувства появляются в семье из-за недосказанности, утраты безопасности в взаимоотношениях.