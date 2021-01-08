 

Трамп пообещал не допустить неуважения к своим сторонникам

08.01.2021, 18:32, Новости дня
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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения в отношении поддержавших его на выборах 75 млн «американский патриотов».

«75 млн великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за «Америка прежде всего», «Сделаем Америку снова великой» сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!» – написал Трамп в Twitter.

Это второе сообщение Трампа после того, как Twitter заблокировал его аккаунт в среду после захвата сторонниками Трампа здания конгресса.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, более 50 протестовавших были задержаны. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов.



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