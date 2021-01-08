С октября 2020 года биткоин вырос в цене вчетверо. На это есть причины

08.01.2021, 18:22, Новости дня

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С октября 2020 года стоимость биткоина выросла вчетверо, за последний месяц криптовалюта подорожала более чем вдвое, обновив 8 января исторический максимум – $41,762.

Финансовые эксперты, мнение которых приводит криптовалютная биржа Coindesk, назвали три причины роста стоимости биткоина.

В частности, многие инвесторы рассматривают криптовалюту как способ защититься от возможной инфляции. В отличие от Центральных банков, которые могут осуществлять эмиссию денежных средств – всего запланирован выпуск 21 млн биткоина.

Второй причиной, по мнению экспертов, является падение индекса доллара США в 2020 году на 6,8% (он показывает стоимость доллара по отношению к основным мировым валютам). Эксперты ожидают его падения и в текущем году.

Помимо прочего, вырос спрос на саму криптовалюту, наблюдается рост числа транзакций по покупке биткоина.

В то же время финансовые эксперты отмечают нестабильность криптовалюты – они не исключают как ее рост до $70–80 тыс., так и дальнейшее падение стоимости биткоина к нынешним показателям, однако ожидать цены менее $20 тыс. в ближайшее время не стоит.

Напомним, днем 8 января стоимость криптовалюты биткоин преодолела отметку в $41 тыс. Согласно прогнозу аналитиков крупнейшего банка США JPMorgan Chase, цена биткоина в долгосрочной перспективе может вырасти до $146 тысяч. Они исходили из предположения, что популярность криптовалюты в качестве альтернативы золоту будет расти.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. В агентстве напоминают, что ранее некоторых инвесторов сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Однако усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.