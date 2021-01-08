Цена на нефть марки Brent выросла до максимума с февраля 2020 года

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08.01.2021, 18:22, Новости дня
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8 января стоимость нефти эталонного сорта Brent превысила $55 за баррель. Об этом свидетельствуют данные сайта investing.com

Это максимальный показатель с 25 февраля 2020 года.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent на Лондонской бирже сегодня торговался на уровне $54,35–55,36 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI также выросли. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале 2021-го торгуются по цене $51,49 за баррель, они поднялись на 1,30%, отмечает investing.com.

4 января стоимость нефти эталонного сорта Brent превысила $53 за баррель. По информации Reuters, это самая высокая цена на нефть этой марки с марта 2020 года. Она выросла в связи с ожиданием, что ОПЕК и смежные производители могут ограничить производство на текущих уровнях в феврале из-за пандемии коронавируса.

По мнению  аналитика Хелима Крофа, ОПЕК+ воздержится от наращивания производства нефти в феврале, поскольку заболеваемость COVID-19 продолжает расти, а вакцины внедряются медленнее, чем ожидалось.

После развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией в марте 2020 года цены на нефть обвалились на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

10 апреля страны ОПЕК+ объявили о снижении уровня добычи нефти, но в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади. В начале июня, когда страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем сокращении нефтедобычи, североморская нефть Brent подорожала до $42,8 за баррель, американская WTI – до $39,86.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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