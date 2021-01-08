Тодуров: За три операции в Грузии я получил свою годовую зарплату в Украине

08.01.2021, 18:22, Новости дня

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Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал, что проведя три операции в Грузии, он получил свою годовую зарплату в Украине.

“[Условия в Украине] хуже просто некуда. Я последний раз был в Грузии, наверное, год или полтора назад. Я за три операции, сделанных там в частной клинике, получил свою годовую зарплату в Украине. Здесь я провожу почти 700 операций в год. А там я сделал три операции – и за раз получил официально, с налогами, зарплату, как за целый год работы в Украине”, – отметил Тодуров.

При этом он подчеркнул, что не хочет уезжать из Украины.

“Помните профессора Преображенского? “Вы не любите немецких детей?” – “Не хочу”. – “Купите журнал”. – “Не хочу”. – “Вам жалко полтинник?” – “Не жалко. Не хочу”. Где родился, там и пригодился. Может быть, звучит немножко примитивно, но я не представляю себе отъезд в другую страну и нормальное там существование с осознанием того, что здесь ты оставил умирать сотни людей, у которых, может быть, и была бы надежда, если бы ты их оперировал, а ты уехал, забрал команду и забрал надежду у сотен и тысяч детей. У нас в институте оперируется 6200 операций в год. Это только операции. Ну, уедем мы, уедет команда, уедет костяк – сколько тысяч украинцев погибнет?” – сказал Тодуров.

Тодуров: Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут. Читайте полную версию интервью.

Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).

В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube



Алеся БАЦМАН

главный редактор