“В Новый год с любимыми!” Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец

08.01.2021, 18:22, Новости дня

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Проживающая в России украинская певица Ани Лорак разместила в сети серию новогодних фото, на которых запечатлена возле елки вместе с девятилетней дочерью Софией и новым питомцем по кличке Тоша.

“В Новый год с любимыми, родными и близкими!” – написали она.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

На момент публикации снимков на странице Ани Лорак ее бывший муж – украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу также поделился в Instagram Stories совместным фото с дочерью, на котором они с Софией были запечатлены в компании Деда Мороза.

Скриншот: muratnalca / Instagram

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. Сейчас певица живет и работает в России.

София (2011) – единственная дочь певицы. Ее отец – бывший супруг Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. В феврале 2019 года певица развелась с ним после 10 лет брака.

Причиной развода стала измена супруга – летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки в киевском ночном клубе. Он гладил бедра своей спутницы.

В 2021 году на Рождество отец Софии приехал в Москву. В своем микроблоге он показал, как проводит досуг вместе с дочерью.