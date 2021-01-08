Демократическая партия США отзовёт из Палаты представителей всех гетеросексуальных конгрессменов

08.01.2021, 18:11, Разное

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Решение отозвать 39 членов Палаты представителей Конгресса США было принято руководством демократов на партийном съезде, прошедшем 2-7 июня в Нью-Йорке.

По словам руководителя партийного комитета по этике Роберта Бронштейна, потеря 10% от общего численного состава Палаты представителей не создаст проблем для работы Конгресса и не будет тормозить принятие антироссийских санкций. Решение было принято в рамках партийной программы «Равные возможности для всех», предполагающей ликвидацию любых проявлений дискриминации в партийных органах.

Руководство Демпартии неоднократно подвергалось критике за то, что, в отличие от республиканцев, они не очистили свои ряды от нежелательных элементов, чьё присутствие в Конгрессе подрывает основы демократии и плюрализма мнений. Согласно заявлению Бронштейна, депутаты, сложившие свои полномочия, будут призывать граждан на своих избирательных участках отдать голоса за их идеологически правильных однопартийцев.

– Нам стыдно признавать, что доля БГЗМ (белые гетеросексуальные здоровые мужчины – ред.) в Палате представителей по-прежнему составляет около 10% несмотря на то, что генсек Клинтон пообещала полностью избавиться от них ещё в 2016 году. К счастью, даже если все они единовременно сложат мандаты, это не застопорит принятие новых секторальных санкций против России, а даже ускорит их, поскольку именно эта часть депутатов обычно затягивала дело, требуя каких-то доказательств и прочих глупостей, – сказал Бронштейн.