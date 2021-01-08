Автомобильный экран Huawei распродан за одну минуту

08.01.2021, 18:02, Новости дня

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Китайская компания Huawei вывела на рынок автомобильный дисплей HiCar Smart Screen, который, как оказалось, мгновенно завоевал популярность среди покупателей. Устройства распродали в течение всего лишь одной минуты после открытия торгов.

Первые продажи экрана прошли в Китае. Здесь стоимость устройства составила эквивалент 263 американских доллара. Кстати, для Huawei это была проба пера. Ранее компания не выпускала подобные устройства на платформе Huawei HiCar.

Известно, что автодисплей поддерживает более трех десятков полезных для водителей приложений. Они обеспечивают работу навигационных и других сервисов. Размер по диагонали дисплея составляет 8,9 дюйма. Картинка на нем демонстрируется в высоком качестве.