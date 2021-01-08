«Под пальмами»: Орбакайте провела Рождество в Майами с Киркоровым и солистами Little Big

08.01.2021, 17:52, Разное

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Кристина Орбакайте проводит новогодние праздники в США и отдыхает после сложного года. Артистка показала, как она провела Рождество под пальмами в компании Филиппа Киркорова и солистов Little Big.

Дочь Аллы Пугачевой написала, что она рада была встретить праздник в кругу единомышленников. На снимке Кристина Орбакайте позировала в компании поп-короля, Софьи Таюрской и Ильи Прусикина. Артисты стояли, приобнявшись и широко улыбаясь. Подписчики отметили, что певица и Филипп Киркоров заметно посвежели и похорошели после отдыха в Майями.

В США у бывшего супруга Примадонны есть собственный особняк, поэтому рождественский ужин проходил у него дома. Артист признался, что был рад провести рождественский вечер в такой приятной компании. Филипп Киркоров пожелал себе, чтобы его жилье «чаще видело такие душевные встречи». Он также опубликовал такой же снимок, как у Кристины Орбакайте и добавил фотографию, на которой его дети запечатлены в компании солистов Little Big.

Поп-король ранее показал подписчикам своего микроблога двухэтажный особняк, который он приобрел в Майями. Он снял видео, на котором продемонстрировал сад, детскую спальню, автопарк, домашний кинотеатр и бассейн.