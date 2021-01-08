 

Яна Кошкина призналась, что у нее проблемы в личной жизни

08.01.2021, 17:52, Разное
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Яна Кошкина не очень любит обсуждать свою личную жизнь и старается не комментировать подобные вопросы журналистов. Однако недавно она сама подняла эту тему в микроблоге Instagram, признавшись, что у нее «все непросто» на этом фронте.
По словам Яны Кошкиной, за ужином они обсуждали перспективы, которые могут открыться в 2021 году в личной жизни. Актриса призналась, что у нее сейчас «голова пытается мыслить хладнокровно», хотя «сердце разрывается на части». Она спросила у фолловеров, к какому органу ей следует прислушаться. На фотографии, которой она сопроводила пост, Яна Кошкина позировала в ресторане за столиком. Знаменитость, как обычно, выбрала для выхода в свет наряд с глубоким декольте.

Ранее Яне Кошкиной приписывали роман с Хариком Харламовым. В Сети появилась информация, что именно она является разлучницей, из-за которой распалась семья резидента Comedy Club и Кристины Асмус. Сама знаменитость не опровергает многочисленные романы, которые ей приписывают, но признается, что дружно с семьей смеется над всем, что публикует «желтая пресса».



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