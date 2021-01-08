Михаил Галустян анонсировал скорый выход второго сезона шоу «Миша портит все»

08.01.2021, 17:52, Разное

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В своем микроблоге Instagram Михаил Галустян рассказал поклонникам, что вскоре выйдет второй сезон шоу «Миша портит все». По словам артиста, это радостное событие произойдет уже 11 января на телеканале СТС.

Комедийный актер опубликовал видеоролик, на котором можно увидеть его, Филиппа Киркорова и других представителей российского шоу-бизнеса. Михаил Галустян анонсировал подписчикам «свою вселенную Marvel». Как отметил юморист, в шоу «Миша портит все» будут и дальше «показывать неожиданную сторону привычного мира». В научно-развлекательной программе появятся новые герои, а именно Дарт Вейдер, Джек Воробей и Гарри Поттер. Кроме этого, зрители увидят легендарного Джеймса Бонда, старца Фуру из «Форта Боярд» и многих других известных персонажей. Михаил Галустян уверен, что второй сезон шоу принесет не только позитивные эмоции, но и будет полезным для телезрителей.

Поклонники обрадовались новости, которую пояснил Михаил Галустян. Они признались, что с нетерпением ждали продолжения шоу «Миша портит все». Публикацию шоумена уже успели просмотреть более 141 тысяча пользователей. Ему пожелали в комментариях творческого вдохновения и креативных идей.