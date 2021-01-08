Насколько заразны люди с бессимптомной формой COVID-19

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08.01.2021, 17:50, Разное
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Как часто встречается COVID-19 без симптомов

В первые месяцы пандемии ученые предполагали, что доля бессимптомных случаев COVID-19 может достигать 80%, позже считалось, что этот показатель составляет около 50%. К настоящему времени представления изменились. Исследования показывают, что количество инфицированных, у которых симптомы не развиваются, – от 17 до 20%. Более чем у половины людей, которых врачи изначально принимали за бессимптомных, симптомы все-таки появляются со временем.

Профессор Эллиссон Поллок (Allyson Pollock) в своем обзоре в The BMJ указывает, что в исследованиях бессимптомного течения COVID-19 было много ограничений: симптомы оценивались не полностью, мог не проводиться анализ симптомов в прошлом, часто не учитывалось появление симптомов в будущем.

Насколько опасны бессимптомные люди как переносчики COVID-19

Кашель – один из важнейших симптомов COVID-19 – способствует выбросу вирусов на большое расстояние. Поэтому люди с симптомами – до того, как их изолируют – могут быть более заразными даже без близкого контакта. В то же время, бессимптомные выделители вируса могут больше контактировать с другими людьми.

Ряд исследований показывает, что люди, у которых симптомы есть или появятся в ближайшие дни, играют существенно большую роль в распространении коронавируса. Риск передачи болезни от людей с бессимптомной формой, в зависимости от ситуации, может быть в 3-25 раз ниже, чем от людей с симптомами. Исследования обнаруживают бессимптомную передачу коронавируса с переменным успехом. Например, научная работа, в которую была включена информация о 10 миллионах жителей Уханя, вообще не обнаружила такой передачи после локдауна.

Люди без симптомов COVID-19 ответственны примерно за 59% случаев заражения коронаиврусом, считают в американских Центрах контроля профилактики заболеваний. Но только у 24% из этих людей симптомы не развиваются никогда.



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