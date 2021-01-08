Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
08.01.2021, 17:28,
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Издание “ГОРДОН” представляет подборку украинских артистов, политиков и спортсменов, которые делятся на страницах в Instagram снимками с обнаженным торсом.
Звезда украинской комедии “Скажене весілля” актер Арам Арзуманян публикует в сети не только фотографии, но и видео с голым торсом.
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Украинский певец Виталий Козловский часто делится снимками, на которых запечатлен без одежды. Это фото было сделано летом 2020 года.
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А так певец выглядит в конце года.
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Певец Dantes раньше не часто фотографировался с голым торсом, но после похудения решил показать подписчикам как выглядит без одежды.
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Футболист Сергей Мельник демонстрирует не только обнаженный торс, но и кубики на животе.
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Актер Тарас Цимбалюк также периодически показывает пресс.
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Украинский шоумен Сергей Притула если и делится полуобнаженными снимками в сети, то позирует или спиной к объективу…
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… или фотографируется по пояс в воде.
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Лидера Радикальной партии и экс-нардепа Олега Ляшко в его Instagram можно увидеть не только в костюме, но и полуобнаженном. Это фото было сделано в бане в январе 2019 года.
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Украинского актера Юрия Ткача не часто, но тоже можно увидеть с голым торсом в его Instagram. Пусть даже со спины.
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Похвастать голым торсом также может украинский хореограф Влад Яма.
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