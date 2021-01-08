В Microsoft расширят возможности восстановления удаленных файлов для Windows 10

08.01.2021, 17:08, Новости дня

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Специалисты компании Microsoft предложат расширенные возможности восстановить удаленные файлы для пользователей устройств на операционной системе Windows 10.

Для этого они подготовили очередной пакет обновлений ОС Windows File Recovery или WFR. Напомним, что данное приложение появилось примерно год назад. Новая версия WFR работает пока только в тестовом режиме, но она уже доступна для инсайдеров, участвующих в испытаниях.

Кроме обычного режима восстановления файлов разработчик предлагает расширенных. Он позволяет найти методом сканирования жесткого диска не только недавно, но и уже давно удаленные файлы. Также программа справляется с задачей, когда нужно просканировать поврежденный жесткий диск.