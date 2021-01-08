Флагманский Honor V40 с 5G и двойной селфи-камерой выйдет 18 января

08.01.2021, 16:58, Разное

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Официальную дату выпуска нового смартфона объявила компания Honor. V40 с 5G и двойной селфи-камерой представят 18 января.

В минувшем году марка Honor стала независимой от Huawey и вплотную занялась подготовкой собственных смартфонов. Ее девайсы обещают быть не менее актуальными в технологическом плане и стильными, как и выпущенные ранее. Сейчас в Сети появились сведения о новом гаджете, который официально представят потенциальным покупателям уже в январе. Смартфон V40 показан на тизерах, на которых внимательные эксперты сферы увидели ряд особенностей аппарата. Так, гаджет оснащен модемом для поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения. Быстрая и производительная работа смартфону обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 1000+, дополнять который будет 8-гигабайтный чип оперативной памяти. В двух модификациях модели производитель установил флэш-накопитель встроенной памяти вместительностью в 128 и 256 гигабайт.

Согласно изображениям, выложенными в интернет, экран новинки загнут на боковые грани корпуса. С левой стороны вверху в дисплее заметен вырез для фронтальной камеры, которая здесь сдвоенная, что и обусловило его прямоугольную вытянутую форму. Разрешение 6,72-дюймовой дисплейной OLED-панели составляет 2676 на 1236 точек. При этом частота обновления изображения на ней достигает 120 Герц, а опрос сенсорного слоя соответствует 300 Герцам. В экран производитель интегрировал и сканер отпечатков пальцев.

Порт для сим-карты и разъем USB Type-C расположен на корпусе снизу. Непосредственно в область этой панели встроен дактилоскопический сканер. Блок основной камеры составляет четыре сенсора, главных из которых равен 50 мегапикселям. Долгое время работы Honor V40 обеспечивает емкая аккумуляторная батарея, объем которой пока не называется. При этом она имеет поддержку быстрых проводной и беспроводной зарядок на 66 и 50 Ватт соответственно.