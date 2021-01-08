 

National Interest признал превосходство российских Ту-160 над B-1B Lancer

08.01.2021, 16:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Западные эксперты сравнили технические характеристики российских и американских бомбардировщиков в случае их гипотетической дуэли. По данным эксперта The National Interest Дейва Маджумдара Ту-160 превосходит американский сверхзвуковой самолет B-1B Lancer.
Специалисты военной сферы предположили, чем могла бы закончиться схватка американских и российских воздушных судов. Согласно публикации в NI, B-1B Lancer не способно в надежно защищенном пространстве вести боевые действия. Однако ей доступно выполнение сложных задач по доставке крылатых ракет. Эти условия очень схожи с потенциалом российского Ту-160.

Эксперт признает аналогичные внешние данные, однако отмечает, что бомбардировщик, состоящий на вооружении в военно-воздушных силах РФ, принадлежит к более прогрессивному типу техники. Самолет создавался еще с времен Советского Союза, во времена так называемой «холодной войны». Из-за постоянной готовности к третьей мировой войне и ядерному столкновению между супергосударствами, этот бомбардировщик получил множество улучшений.

Воздушное судно советские авиаконструкторы намеревались использовать для того, чтобы наносить ядерный удар. У него большие габариты и скорость по сравнению с американским аналогом, хотя вес почти на 60 тон превышает B-1B. Исходя из этого, у вроде бы похожих бомбардировщиков, предназначение совершенно разные, соответственно, и различные задачи. В результате Дейв Маджумдар выразил уверенность в невозможности определить лидера вероятной дуэли американского и российского сверхзвуковых боевых самолетов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Скандалы: Ты помнишь, как все начиналось…

10.09 / Мнение: Могильщики «Оскара» повелись на разводку

27.10 / Ксения Собчак рассказала, как перенесла коронавирус вместе с сыном Платоном

22.09 / 14 странных огненных шаров на морском небе

28.12 / Спрогнозирован рост зарплат россиян в 2021 году

20.08 / Дмитрий Исхаков рассказал, что сделал со снимками Полины Гагариной после расставания

27.09 / Мнение: Бои в Карабахе. 27.09.2020

25.12 / Из-за роли в «Маленькой Вере» Наталья Негода ощутила ненависть зрителей

04.12 / Фигуристы Косторная, Туктамышева и Алиев заболели COVID-19

27.12 / Мнение: Выборы в Афганистане надежнее чем в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска