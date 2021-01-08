National Interest признал превосходство российских Ту-160 над B-1B Lancer

08.01.2021, 16:58, Разное

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Западные эксперты сравнили технические характеристики российских и американских бомбардировщиков в случае их гипотетической дуэли. По данным эксперта The National Interest Дейва Маджумдара Ту-160 превосходит американский сверхзвуковой самолет B-1B Lancer.

Специалисты военной сферы предположили, чем могла бы закончиться схватка американских и российских воздушных судов. Согласно публикации в NI, B-1B Lancer не способно в надежно защищенном пространстве вести боевые действия. Однако ей доступно выполнение сложных задач по доставке крылатых ракет. Эти условия очень схожи с потенциалом российского Ту-160.

Эксперт признает аналогичные внешние данные, однако отмечает, что бомбардировщик, состоящий на вооружении в военно-воздушных силах РФ, принадлежит к более прогрессивному типу техники. Самолет создавался еще с времен Советского Союза, во времена так называемой «холодной войны». Из-за постоянной готовности к третьей мировой войне и ядерному столкновению между супергосударствами, этот бомбардировщик получил множество улучшений.

Воздушное судно советские авиаконструкторы намеревались использовать для того, чтобы наносить ядерный удар. У него большие габариты и скорость по сравнению с американским аналогом, хотя вес почти на 60 тон превышает B-1B. Исходя из этого, у вроде бы похожих бомбардировщиков, предназначение совершенно разные, соответственно, и различные задачи. В результате Дейв Маджумдар выразил уверенность в невозможности определить лидера вероятной дуэли американского и российского сверхзвуковых боевых самолетов.