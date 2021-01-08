Поклонники отметили невероятное сходство Николая Цискаридзе с его крестным сыном

08.01.2021, 16:58, Разное

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Николай Цыскаридзе, который не очень любит распространяться о личной жизни, в последнее время начал публиковать посты и знакомить фанатов с близкими ему людьми. Например, недавно он показал в Instagram своего крестного сына Максимилиана, а подписчики отметили их невероятное сходство.

47-летний артист балета пояснил историю из жизни, которая произошла летом 2007 года. Тогда Большой театр был с гастролями в Лондоне, а после этого Николай Цискаридзе планировал улетать в отпуск во Францию. Его подруга Вероника Боровик попросила забрать сына из летнего лагеря, и он любезно согласился. Сложность была в том, что Макс был очень активным мальчиком, который не мог и секунды усидеть на месте. Артист играл в сложном спектакле и танцевал Солора, поэтому никак не мог постоянно отвлекаться на ребенка. Однако, Макс так увлекся просмотром балета из-за кулис, что просидел молча важные для Николая Цискаридзе второй и третий акты. С того момента они стали очень дружны, а мать Максимилиана рассказывала, что он дрался со всеми, кто смел сказать плохо об артисте балета.

Ректор Академии русского балета рассказал, что зимой 2019 года Вероника Боровик пришла к нему на спектакль с тремя сыновьями. Она рассказала, что умер крестный отец Макса и попросила Николая Цискаридзе взять эту роль на себя. Он с радость согласился и считает, что мировая общественность еще не раз восхитится Максимилианом Боровиком. Подписчики были в восторге от трогательного рассказа артиста и отметили, что он очень похож внешне со своим крестным сыном.