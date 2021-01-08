 

В Лондоне объявлен режим ЧС из-за коронавируса

08.01.2021, 16:44, Новости дня
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Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии коронавируса.

«Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый 30-й житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может «перегреться» и умрут еще больше людей», – написал Хан в Twitter.

В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.



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