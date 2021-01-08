 

В небе над Ленинградской областью столкнулись два самолета

08.01.2021, 16:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Легкий самолет упал при взлете в Ленинградской области, есть пострадавшие, сообщили в МЧС. В прокуратуре уточнили, что произошло столкновение самолета с другим воздушным судном в воздухе.

«В 15.05 8 января 2021 года поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие», – передает ТАСС сообщение МЧС.

В пресс-службе отметили, что к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями северо-западного регионального поисково-спасательного отряда.

Источники в экстренных службах уточнили, что речь идет о частном самолете Piper, который, по предварительным данным, принимал участие в тренировочном полете.

«По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13.38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13.39 мск. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13.40 мск. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал», – сообщила представитель прокуратуры.

В Транспортной прокуратуре по СЗФО подтвердили гибель троих человек при крушении самолета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Воинские соединения Армении привели в состояние полной боеготовности

14.10 / На Волге обнаружено масляное пятно площадью 5 тыс. квадратных метров

20.09 / TikTok подтвердил партнерство с Oracle

14.09 / Решение Кабмина о легализации монополии “Tedis Украина” на табачном рынке является незаконным и будет оспорено в суде

01.10 / Гелиевые воздушные шары решили запретить на Камчатке

07.07 / От COVID-19 в мире умерло более 537 тыс. человек

17.09 / Основатель Duty Free отдал почти все деньги на благотворительность

26.06 / Две трети украинцев считают, что коронавирус был создан искуственно

08.09 / Польша договорилась о покупке у США ракетных комплексов Javelin

23.07 / Мишустин анонсировал нацпроект по внутреннему туризму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска