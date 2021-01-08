 

“Все меня рассматривают”. Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание

08.01.2021, 16:34, Новости дня
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Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репяховой находится на отдыхе на горнолыжном курорте Буковель. Впечатлениями от зимнего досуга в Карпатах артист и его супруга 8 января поделились в Instagram Stories.

Павлик разместил фото, показав, сколько людей находится в очереди на подъемник.

Скриншот: viktorpavlik / Instagram

Его жена опубликовала фотографию локации с другого ракурса.

“Очень много людей”, – написала она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

По словам жены артиста, во время отдыха она оказалась в эпицентре внимания.

“Все меня рассматривают. Обедать было дискомфортно”, – призналась супруга музыканта.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

“Но я не жалуюсь, это хорошо”, – подытожила она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018 году она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Позже они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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