 

В Москве умер последний глава “Объединения украинцев России”

08.01.2021, 16:34, Новости дня
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3 января в Москве умер последний глава сейчас запрещенного российскими властями “Объединения украинцев России”, врач-психиатр Тарас Дудко. Об этом сообщает Российское общество психиатров на своем сайте.

По данным “Радіо Свобода”, сегодня состоялись похороны. 

Активный член украинской общины Москвы, в которой прожил более 40 лет, Дудко активно выступал против аннексии Крыма, против гонений на украинские культурные и общественные институты в России – Национального культурного центра на Арбате, библиотеки, школы, любительского украинского театра “Эней”.

Дудко – доктор медицинских наук (2003), академик Российской академии естественных наук. Награжден Орденом “За заслуги” 3-й степени (2007).

Окончил Киевский медицинский институт (1963) и философский факультет Киевского университета (1968). Длительное время работал в НИИ наркологии в Москве, был заведующим отделом, директором Института реабилитации, развивал реабилитационное направление.

Дудко известен своей общественной деятельностью. Он был основателем и меценатом независимого издания украинцев в Москве “Провісник: Довженківський літературно-художній науково-популярний і громадсько-політичний альманах”. Был первым зампредседателя общества украинской культуры “Славутич” (Москва). Участвовал в работе Всемирного конгресса украинцев.

Много сил посвятил сохранению наследия своего дяди – украинского режиссера Александра Довженко. Вместе с братом Александром, также врачом, он собирал личные вещи режиссера и творческие материалы, выступал с лекциями о нем. 

В 2010 году в РФ закрыли Федеральную национальную культурную автономию Украины, в 2012-м – Объединение украинцев России, в 2017-м – библиотеку украинской литературы, в 2019-м генпрокуратура РФ признала Всемирный конгресс украинцев “нежелательной организацией” на территории России.

В 2020 году российские власти начали процедуру закрытия Сибирского центра украинской культуры “Серый Клин”. В МИД Украины заявили о продолжении репрессивной политики России против общественных организаций украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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