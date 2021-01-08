Standard – подводный мир Средиземного моря беднеет из-за глобального потепления

08.01.2021, 16:10, Новости дня

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Как показало исследование международной команды учёных под руководством Венского университета, многообразие видов в Средиземном море стремительно сокращается под воздействием глобального потепления. У побережья Израиля, отличающегося самыми высокими температурами воды в регионе, уже исчезло около 95% местных морских обитателей, на смену которым приходят незваные гости из тропических областей, пишет австрийская газета Der Standard.



Reuters

Крылатки могут выглядеть привлекательно для туристов, занимающихся дайвингом, но биологи совсем не рады появлению ядовитых рыб в Средиземном море: как вид-захватчик они представляют серьёзную угрозу для средиземноморской экосистемы, пишет австрийская газета Der Standard.

Между тем, прожорливый незваный гость — лишь одна из множества проблем, с которыми сейчас столкнулось разнообразие видов в Средиземном море. Другую значительную трудность представляют изменения климата: по данным исследования, проведённого под руководством учёных Венского университета, местные исконные виды в Средиземном море уже не справляются в условиях сильного потепления воды.

У побережья Израиля, к примеру, исчезло уже почти 95% видов, исконно обитавших там на определённой глубине. Одновременно с этим обитатели тропических морей в больших количествах устремляются в Средиземноморье, подчёркивают исследователи.

Прибрежные воды Израиля традиционно считаются самыми тёплыми в Средиземном море. До сих пор местные представители животного мира с этим справлялись, однако уже на протяжении некоторого времени они явно пребывают на пределе своих способностей приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Сильное и стремительное потепление прибрежных вод в связи с изменениями климата за прошедшие десятилетия оказалось для них уже чересчур, установила международная команда исследователей института палеонтологии Венского университета.

В своём исследовании учёные сфокусировались на группе морских моллюсков, в которую входят улитки или раковины. Их нынешнее состояние и многообразие эксперты сравнили с историческими показателями, реконструированными благодаря наслоениям на морском дне.

Самые значительные расхождения обнаружились на небольшой глубине, рассказывает австрийская газета. Из 95% ранее распространённых видов морских обитателей учёные не нашли ни одного живого экземпляра соответствующего вида. Исследователи считают это признаком того, что эти животные станут чрезвычайно редкими или вовсе не будут представлены в здешних водах всего через несколько десятилетий. По мнению руководителя исследования Паоло Альбано, «ясным знаком того, что сокращение разнообразия видов будет продолжаться», следует также считать тот факт, что многие из найденных животных больше не представлены в таком количестве, которое необходимо им для размножения и распространения.

Совершенно иначе выглядит картина с новыми видами, прибывшими в Средиземноморский регион из Красного моря с его тропическими условиями через Суэцкий канал с XIX века. «Для любого, кто привык к дайвингу или нырянию в Средиземном море, подводный сценарий в Израиле неузнаваем, — подчёркивает исследователь. — Самые распространённые местные виды отсутствуют, в то время как тропические виды, напротив, повсюду». К тропическим обитателям относятся и крылатки, отмечает Der Standard.

По данным исследования, перспективы на будущее для Средиземного моря нельзя назвать хорошими: даже если выбросы диоксида углерода прекратятся, море продолжит нагреваться ещё долго. Этому способствует инертность всей климатической системы, которая работает как своего рода тормоз для глобального потепления.

Вполне вероятно, что сокращение многообразия видов будет распространяться на Запад и усиливаться. Кроме того, тот же процесс может уже происходить в других, ещё не исследованных областях в восточной части Средиземного моря. Только в зоне прилива и отлива, где организмы ещё в известной степени приспособлены к экстремальным температурам, а также на большой глубине, где похолоднее, ещё могут выживать местные исконные виды животных — во всяком случае, какое-то время, подчёркивает австрийская газета.

«Однако будущее мрачно, если мы не будем действовать немедленно, чтобы сократить наши выбросы углекислого газа и защитить местообитания в море от других загрязнений, способствующих сокращению многообразия видов», — предостерегает Паоло Альбано. По его словам, уже происходящие изменения в наиболее тёплых районах Средиземного моря, возможно, необратимы, но шанс спасти значительную часть остальной площади Средиземного моря ещё остаётся, заключает Der Standard.