Daily Mail – дети-шпионы — в Британии предлагают использовать для разведки несовершеннолетних

08.01.2021, 16:10, Новости дня

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В палате лордов британского парламента обсуждают законопроект, который позволит госорганам, в том числе спецслужбам, использовать детей в качестве «тайных источников разведки». Более того, инициатива допускает, что при «определённых обстоятельствах» лица старше 16 лет могут шпионить за своими родителями и доносить на них в соответствующие органы, передаёт Daily Mail.



Reuters

Множество британских государственных органов, вооружённые силы и даже органы, регулирующие сферу азартных игр, получат законное право использовать «детей-шпионов». В том числе для слежки за их собственными родителями, пишет Daily Mail.

По словам издания, полиция и службы безопасности Соединённого Королевства входят в число тех, кому будет разрешено привлекать лиц младше 18 лет в качестве так называемых тайных источников разведки (CHIS) при «исключительных обстоятельствах». Об этом говорится в руководстве по Законопроекту об агентурной разведке, который в настоящий момент рассматривается палатой лордов.

В документе также указаны другие государственные органы, которым будет разрешено прибегать к помощи несовершеннолетних «агентов под прикрытием». Помимо полиции, MI5, MI6 и Национального агентства по борьбе с преступностью, они включают Комиссию по азартным играм, советы графств и округов, Агентство по окружающей среде и Агентство по пищевым стандартам.

Документ запрещает использовать лиц младше 16 лет для доносительства на их родителей или опекунов. Тем не менее, он позволяет применять подростков старшего возраста в качестве CHIS против их собственной семьи при определённых условиях, а именно, если имеется «обоснование, подтвержденное государственным органом».

Между тем уполномоченный по делам несовершеннолетних Энн Лонгфилд призвала запретить применение детей-шпионов. «Я всё ещё сомневаюсь, что может существовать ситуация, при которой ребёнка следует использовать в качестве CHIS», — сказала она, добавив, что подобная практика только навредит детям.

Законопроект уже вызвал резкую критику во время его обсуждения в парламенте. В октябре министр безопасности Джеймс Брокеншир под давлением депутатов был вынужден подтвердить, что взрослым тайным агентам не будет выдана «лицензия на убийство».

Несколько парламентариев также выразили беспокойство по поводу масштабов законопроекта и нежелания правительства указать в документе перечень ограничений. Их опасения понятны, ведь цель инициативы — защитить тайных агентов от судебного преследования, если им придётся нарушить закон во время выполнения операций, обращает внимание Daily Mail.