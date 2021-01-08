Наталия Орейро заявила о своей готовности привиться от COVID-19 вакциной «Спутник-V»

08.01.2021, 16:04, Разное

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Певица Наталия Орейро из Уругвая заявила о своей готовности сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник-V». Певица публично поддержала российский препарат от коронавируса нового типа.

Поп-исполнительница Наталия Орейро заявила, что если возникнет острая необходимость сделать прививку от коронавирусной инфекции, то она, причём не задумываясь, выберет именно российскую вакцину. С этой страной у неё всегда очень много связей. Артистка стала гостьей передачи Хея Маммона, дебют которой состоялся на телеканале Amеrica. Орейро отметила, что ей трудно отказаться от препарата, созданного в России. Она впервые приехала в Москву, когда ей было 20 лет, причём тогда её очень хорошо приняли, состоялись концерты в разных городах страны.

Певица приехала в РФ в 90-х годах на пике своей популярности, так как снималась в различных телесериалах. Наталия Орейро решительно настроена на вакцинацию именно российской вакциной «Спутник-V».