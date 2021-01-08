Ученые обнаружили, что коронавирус имеет схожесть с другой смертельной болезнью

08.01.2021, 16:04, Разное

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Специалисты Массачусетского института обнаружили, что COVID-19 воздействует на организм людей, как и другая смертельно опасная болезнь. Маленькие фрагменты встраиваются в ДНК, что происходит и при ВИЧ.

Мутации у COVID-19 появляются из-за неверного редактирования или неисправности готовой копии РНК-вируса, а не из-за случайных ошибок, как это случается у других вирусов. Эксперты выяснили, что геном РНК SARS-CoV-2 встраивается в ДНК людей, после этого появляется опасность мутирования. В процессе опытов исследователи добавили к нему ген обратной транскриптазы. Этот фермент может обернуть РНК-структуры в ДНК. После введения компонента в клетки людей, эксперты вырастили клеточные структуры, которые они сконструировали, а дальше совмещали их с SARS-CoV-2.

Исследователи заявляют, что такое явление позволяет понять, как люди, перенесшие коронавирус, опять дают положительный результат во время тестов. Но не все исследователи соглашаются с тем, что процесс, который наблюдали в лаборатории, подтвержден в реальности.