 

Ученые обнаружили, что коронавирус имеет схожесть с другой смертельной болезнью

08.01.2021, 16:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты Массачусетского института обнаружили, что COVID-19 воздействует на организм людей, как и другая смертельно опасная болезнь. Маленькие фрагменты встраиваются в ДНК, что происходит и при ВИЧ.
Мутации у COVID-19 появляются из-за неверного редактирования или неисправности готовой копии РНК-вируса, а не из-за случайных ошибок, как это случается у других вирусов. Эксперты выяснили, что геном РНК SARS-CoV-2 встраивается в ДНК людей, после этого появляется опасность мутирования. В процессе опытов исследователи добавили к нему ген обратной транскриптазы. Этот фермент может обернуть РНК-структуры в ДНК. После введения компонента в клетки людей, эксперты вырастили клеточные структуры, которые они сконструировали, а дальше совмещали их с SARS-CoV-2.

Исследователи заявляют, что такое явление позволяет понять, как люди, перенесшие коронавирус, опять дают положительный результат во время тестов. Но не все исследователи соглашаются с тем, что процесс, который наблюдали в лаборатории, подтвержден в реальности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Иммунолог рассказал о способах снизить риск заражения коронавирусом

10.10 / Мнение: Послали – иди

15.09 / «Особь женского пола»: Агата Муцениеце высказалась о Мирославе Карпович

12.09 / «Человеку плохо»: врач рассказал, что можно и что нельзя делать до приезда скорой

28.10 / Похудевшая Рената Литвинова в вечернем платье покорила фанатов

19.10 / Межрайонное Сколково

04.07 / Спасатель рассказал о способах избежать удара молнии на природе в грозу

22.08 / Все, что ты помнишь, важно

05.07 / Мнение: Коронавирусная стрижка

18.12 / YouTube и Facebook грозят крупные штрафы за отказ удалить контент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска