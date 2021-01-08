 

Подписчики отметили сходство юного Максима Галкина с Валерием Леонтьевым в молодости

08.01.2021, 16:04, Разное
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Сергей Дроботенко необычно поздравил подписчиков в микроблоге Instagram с Рождеством. Юморист опубликовал фото своих коллег, а фолловеры отметили невероятное сходство юного Максима Галкина с Валерием Леонтьевым в молодости.
Супруг Аллы Пугачевой позирует в компании Елены Воробей и Юрия Гальцева. Артист запечатлен в белоснежной расстегнутой рубашке, оголяющей грудь, с вьющимися длинными волосами. Поклонники отметили, что он очень похож на молодого Валерия Леонтьева, хотя его образ далеко не такой экстравагантный как у известного артиста. Фолловеры проявили чувство юмора и начали придумывать подпись к этому архивному снимку. Елену Воробей назвали «Мальвиной 18+», Юрия Гальцина «Буратино», а Максиму Галкину досталась роль «Артемона». Также пользователям Сети показалось, что на этой фотографии шоумен похож на цыгана.

Сергей Дроботенко также подключился к обсуждениям и с удовольствием комментировал высказывания поклонников в адрес его коллег. Например, некоторые не узнали на фото Юрия Гальцина, а он ответил, что это «Гоша Куценко, который на протяжении месяца ел в McDonald’s», Артист поздравил с праздником не только близких людей, но и «нелюбимок». Он отметил, что «с Богом точно прорвемся».



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