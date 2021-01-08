 

Водителей предупредили о росте числа штрафов из-за нового правила

08.01.2021, 15:50, Новости дня
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Карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно. Соответствующие изменения в закон могут вступить в силу с 1 марта 2021 года. Новое правило может увеличить число штрафов, пишут СМИ.

«Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр, аннулируется органом государственного контроля (надзора)», – говорится в проекте изменений в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», текст которого приводит Ura.ru.

Оператор, который выдаст диагностическую карту без реального техосмотра, будет привлечен к административной ответственности («Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»).

Автомобилист без диагностической карты не сможет получить полис ОСАГО (обязательного страхования автомобиля). Издание отмечает, что автовладельцы из-за этого могут начать получать большое количество штрафов, так как каждая камера видеофиксации будут отмечать машину как нарушителя.

Напомним, в 2021 году вступили в силу изменения в российском законодательстве, часть из которых коснулась автомобилистов: в частности, введены новые правила в целях борьбы с агрессивным вождением.



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