 

Похищенного пиратами российского моряка освободили в Африке

08.01.2021, 15:50, Новости дня
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В Африке освободили российского моряка, которого в ноябре похитили пираты с борта танкера, шедшего под флагом Маршалловых Островов, сообщило посольство РФ в Республике Бенин и Тоголезской Республике.

«Были освобождены 7 января из плена четыре члена команды танкера «MV AGISILAOS» («Аджизилаос»), захваченные в заложники в ходе пиратского нападения 30 ноября 2020 года, в том числе житель России. В настоящее время все моряки помещены в одно из медицинских учреждений в Абудже (Нигерия) для проведения медицинского освидетельствования», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Напомним, в ночь на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика) на танкер Agisilaos было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четырех членов экипажа, включая гражданина России.



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