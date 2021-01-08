В Николаевской области произошел пожар на нефтебазе

08.01.2021, 15:40, Новости дня

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В Николаевской области 8 января произошел пожар на территории нефтебазы возле станции Гороховка Витовского района. Об этом рассказали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации спасателей, горела емкость с битумом объемом 50 м³. Для ликвидации пожара спасатели применили пенные стволы.

Огонь локализовали в 13.50 а потушили в 14.45. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Пожар тушили 50 человек личного состава и десять единиц техники ГСЧС.