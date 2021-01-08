 

Генетики сообщили, что у многих пар однояйцевых близнецов ДНК имеются различия

08.01.2021, 15:10, Разное
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Генетики сравнили ДНК сотен пар монозиготных близнецов и выяснили, что их генетическая идентичность очень преувеличена. Они доказали что отличия все же существуют, но они незначительны.
Ученые проводили исследование, в результате которого выяснили, что генетические различия между близнецами начинаются еще в эмбриональном развитии. Монозиготные близнецы происходят из одного оплодотворенного яйца, разделяющегося на 2 части. Для исследователей близнецы всегда считались важным объектом опытов, так как полагалось, что их генетические различия небольшие. Из этого следует, что при проявлении поведенческих или физических различий причинами могут оказаться факторы окружающей среды.

Из исследования, которое опубликовали в издании Nature Genetics, видно, что значимость генетических факторов при образовании таких различий сильно недооценили. Специалисты смогли измерить мутации, происходящие в период эмбрионального роста, и выяснили, что однояйцевые близнецы различны в среднем на 5,2 мутации в раннем развитии. Также число расходящихся мутаций выше у 15% однояйцевых близнецов. Ученые считают, что на число отличных друг от друга мутаций влияет момент разделения близнецов в утробе и чем раньше оно случается, тем больше различных мутаций они накапливают.



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