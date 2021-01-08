Родион Газманов назвал имя ведущего, способного поднять рейтинги шоу «Дом-2»

08.01.2021, 15:10, Разное

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Родион Газманов прокомментировал ситуацию с закрытием программы «Дом-2». Певец назвал имя ведущего, который мог бы поднять рейтинг реалити-шоу.

Не так давно стало известно, что популярную передачу «Дом-2», выходящую на телеканале ТНТ в течение 16 лет с 2004 года. После этого в российском обществе появилось множество слухов о вероятном продолжении реалити-шоу, а также его кадровом обновлении. Блогеры и журналисты пытаются угадать, кто мог бы стать новым ведущим «Дома-2» в случае его продолжения.

Свое мнение по этому поводу высказал и популярный исполнитель Родион Газманов. Певец считает, что повысить смотрибельность «Дома-2» способен только один человек. Таковым является Николай Дроздов, известен многим поколениям отечественных телезрителей по программе «В мире животных». Если руководство шоу выберет правильную подачу, его рейтинги «взлетят до небес». При этом сам Родион Газманов заверяет, что будет при наличии возможностей смотреть обновленный формат «Дома-2».

Однако причин популярности такого рода проекта он все же не понимает. Известно, что «Дом-2» не только был очень выгодным для телеканала, но и служил своеобразным трамплином для многих нынешних звезд российского шоу-бизнеса. Однако столь долгий «стаж» проекта и его неизменно высокие рейтинги удивляют Газманова. С его слов. Жизнь должна быть слишком скучной, чтобы смотреть настолько плохую режиссуру подобных «брачных игрищ». Напомним, руководство ТНТ заявило о недостаточной прибыльности проекта, из-за чего он и был закрыт. Завершение работы «Дома-2» исполнитель назвал одной из немногих позитивных новостей ушедшего 2020 года.