 

Телеведущего Андрея Черкасова не пригласили «на перезапуск» «Дом-2»

08.01.2021, 15:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Андрей Черкасов ранее не комментировал ситуацию, которая сложилась с закрытием проекта «ДОМ-2», но недавно решил высказать по этому поводу. Телеведущий признался, что его не пригласили «на перезапуск» популярного реалити-шоу, но он рад этому факту.
Ранее ведущая Ольга Орлова пояснила поклонникам, что она ищет новую работу и больше не появится на проекте «Бородина против Бузовой». Предложения по другим проектам сейчас изучает и Влад Кадони, но он иногда будет появляться в студии, чтобы разбираться в проблемах, которые возникнут у экс-участников проекта. Андрей Черкасов, напротив, полностью готов к тому, что у него начнется новый период в жизни. Телеведущий уверен, что у него начнется плодотворный этап, благодаря которому он продемонстрирует, на что способен.

Андрей Черкасов выразил благодарность телестройке за годы, который он провел в ее периметре. Однако он убежден, что больше нет смысла выставлять собственную жизнь на всеобщее обозрение, так как «ДОМ-2» изжил себя. Фолловеры согласились с его умозаключениями и пожелали Андрею Черкасову удачи в поисках новой интересной работы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Король Виллем-Александр с королевой Максимой и принцесса Мадлен представили рождественские открытки

21.11 / “Рожу второго, а потом сделаю”: Ида Галич рассказала о планах по увеличению бюста

05.11 / Мнение: О супер-достижении космической сверхдержавы

03.08 / Мнение: Как в России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19?

31.12 / Мнение: Мерзость и гадость старушки Европы

04.01 / Экс-супруга Аршавина Казьмина призналась, что сильно болеет

03.08 / Мнение: Нападение на тюрьму в Джелалабаде

27.09 / «Жадный мишка свалился с трона»

12.09 / ФСБ проводит проверку на экстремизм высказывания дизайнера Артемия Лебедева

15.12 / Лепс осудил тех, кто не пришел проститься с Гафтом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска