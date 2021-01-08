Телеведущего Андрея Черкасова не пригласили «на перезапуск» «Дом-2»

08.01.2021, 15:00, Разное

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Андрей Черкасов ранее не комментировал ситуацию, которая сложилась с закрытием проекта «ДОМ-2», но недавно решил высказать по этому поводу. Телеведущий признался, что его не пригласили «на перезапуск» популярного реалити-шоу, но он рад этому факту.

Ранее ведущая Ольга Орлова пояснила поклонникам, что она ищет новую работу и больше не появится на проекте «Бородина против Бузовой». Предложения по другим проектам сейчас изучает и Влад Кадони, но он иногда будет появляться в студии, чтобы разбираться в проблемах, которые возникнут у экс-участников проекта. Андрей Черкасов, напротив, полностью готов к тому, что у него начнется новый период в жизни. Телеведущий уверен, что у него начнется плодотворный этап, благодаря которому он продемонстрирует, на что способен.

Андрей Черкасов выразил благодарность телестройке за годы, который он провел в ее периметре. Однако он убежден, что больше нет смысла выставлять собственную жизнь на всеобщее обозрение, так как «ДОМ-2» изжил себя. Фолловеры согласились с его умозаключениями и пожелали Андрею Черкасову удачи в поисках новой интересной работы.