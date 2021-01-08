Мнение: Самый богатый в мире Илон Маск, «американское чудо-юдо» и блокировка Трампа

08.01.2021, 15:00, Разное

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1. Снимаю шляпу перед талантами Илона Маска: при помощи голого авантюрного пиара ему удалось начать с отрицательных величин и стать самым богатым человеком мира. Акции «Теслы» продолжили свой стремительный рост, а один из их владельцев, Илон Маск, обошёл в списке богатейших людей планеты предыдущего лидера, основателя «Амазона» Джеффа Безоса:

https://lenta.ru/news/2021/01/07/samyybogatyy/

Предприниматель Илон Маск получил титул самого богатого человека в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает CNBC.

Глава Tesla стал самым богатым человеком в мире с состоянием более 185 миллиардов долларов. Рост стоимости акций Tesla в четверг, 7 января, позволил Маску обогнать Безоса, который был самым богатым человеком с 2017 года.

Безоса многие справедливо не любят за квазимонопольное положение «Амазона» на рынке онлайн-торговли в западных странах, а также за угнетение персонала и уклонение от налогов.

Тем не менее, ни у кого не вызывало особенных сомнений, что Безос и вправду построил мощнейшую технологическую корпорацию, и что его богатство в значительной мере обосновано (с то поправкой, что биржевая капитализация крупнейших компаний США в целом дутая).

С Илоном Маском совершенно другая история. О каком-либо квазимонополизме Теслы даже на рынке США, скорее всего, речи быть не может. Другие американские автогиганты также вполне способны выпускать электромобили, не говоря уже о европейцах или китайцах. Да и потенциальная ёмкость рынка электромобилей в мире вызывает огромные сомнения, в отличие от рынка онлайн-торговли. Акции «Теслы» растут на волне моды и пиара, ничего реального за ними не стоит.

Даже если узурпировавшие власть в США демократы насильно обяжут каждого американца пересесть на электромобиль, спрос на машины «Теслы» навряд ли сможет оправдать цену её акций.

Теоретически Илону Маску ничего не мешает поменять часть акций «Теслы» на акции какого-нибудь нормального бизнеса, типа «МакДональдса» или «Кока-Колы». В этом случае даже после ожидаемого банкротства «Теслы» он всё равно останется мультимиллиардером. На практике, повторюсь, Илон Маск — авантюрист. Возможно, он предпочтёт снова поставить всё на кон, чтобы или стать первым триллионером в истории, или обанкротиться с триллионным долгом.

2. Американские демократические СМИ на все лады поносят Трампа за штурм Капитолия. Одновременно они пытаются доказать широкой публике, что «это совсем другое», и что американская демократия по прежнему является примером для всего человечества. Корреспондентка Си-Эн-Эн пишет:

https://edition.cnn.com/2021/01/07/world/us-democracy-arwa-damon-intl/index.html

Осада Капитолия – это не «кризис в стране третьего мира». Это уникальное американское чудо-юдо.

События, которые произошли в среду в Вашингтоне – это не то же самое, что происходит в других местах: в странах, которые часто называют «третьим миром», «развивающимися» или «далёкими от нас». Речь идёт о тех местах, на всякий случай, где Соединённые Штаты часто вмешивались или куда вторгались под предлогом установления демократии.

Конечно, есть какие-то поверхностные сходства между видео штурма Капитолия и, скажем, тем моментом, когда протестующие шииты ворвались в парламент Ирака в 2016 году. <…>

…можно провести поверхностное сравнение с Ливией, когда вооружённые люди, лояльные восставшему генералу Халифе Хафтару штурмовали парламент в 2014-м; с небольшой натяжкой, можно сравнить и с Кабулом в 2015-м, когда силы Талибана атаковали парламент с многочисленными жертвами, или с Египтом в 2013-м, когда поддержанный народом госпереворот сверг президента Мохаммеда Мурси.

Однако то, что происходит в Америке, это нечто уникально американское. Это чудо-юдо, рождённое в этой стране, точно также, как другие чудища (часто происходящие, не будем забывать, при поддержке – тайной или явной – со стороны США и Запада) являются уникальными порождениями других наций. <…>

Когда-то у Америки был моральный авторитет, или, по крайней мере, его фасад. Однако за прошедшие годы он подвергся эрозии, и началось это ещё до эпохи Трампа, благодаря таким событиям, как вторжение в Ирак под сфабрикованным предлогом, бессудное заточение подозреваемых в терроризме в тюрьме Гуантанамо, поддержка диктаторов, монархий и автократов тогда, когда это было выгодно Америке. <…>

Давайте больше не будем смотреть с позиции морального превосходства на те страны, в которых люди ведут борьбу и жаждут демократии, но будем смотреть на них с пониманием и эмпатией.

Похвально, что американские журналисты признают ответственность США за многочисленные перевороты и штурмы парламентов в других странах. Но, честно говоря, вынесенная в заголовок статьи мысль звучит не вполне убедительно. С одной стороны, корреспондентка признаёт сходство событий США со странами третьего мира, с другой стороны – заявляет об американской уникальности, с третьей – что события в других странах тоже уникальные.

Во всём этом сквозит горькое осознание того, что Соединённые Штаты вовсе никакие не «исключительные», и вынужденное признание, что в «светоче демократии» теперь те же проблемы, что и в третьем мире. Но окончательно расстаться с мыслью об американской уникальности автор пока ещё не может, и от борьбы за насаждение демократии вовсе не собирается отказываться.

3. К вопросу о том, зачем России нужны собственные соцсети. Твиттер и Фейсбук заблокировали Дональда Трампа:

https://lenta.ru/news/2021/01/07/get_zucced/

Если американский истеблишмент не останавливается перед тем, чтобы лишить своего собственного президента права на свободу слова, то чего уж говорить по поводу российских граждан и СМИ.

Можно, конечно, было бы пригласить Трампа переместить свою деятельность в «ВК» или на «Одноклассники», но боюсь, тогда американские демократы попросту заблокируют в США российские соцсети.